Газ для населения целый год будет продаваться по фиксированной цене

Цена на газ для населения и производителей тепловой энергии будет зафиксирована с 1 апреля 2021 по 30 апреля 2022.

Кабмин 3 марта поручил "Нафтогазу" обеспечить до конца марта процедуру оптовой продажи газа до конца апреля 2022 года по фиксированной цене. Такой газ будет поставляться населению и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ).

Министерство экономики как акционер "Нафтогаза Украины" должно подготовить в однодневный срок проект решения, которое определит соответствующую продажу газа предприятием "Укргазвыдобування", дочкой "Нафтогаза". Газ по фиксированной цене будет поставляться с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Такое решение принято по предложению и.о. главы Министерства энергетики Юрия Витренко.

По его словам, с целью развития рынка природного газа в Украине и обеспечения его безопасных поставок потребителям, необходимо начать реализацию программы открытого доступа к природному газу, добываемому госкомпаниями. Основной среди них является "Укргазвыдобування", подчеркнул Витренко. По его словам, компания добывает газ из переданных ей государством бесплатно скважин и продает его только "Нафтогазу". Это ставит госкомпанию в более выгодное по сравнению с другими участниками рынка положение.

В марте необходимо на новых условиях заключить оптовые контракты, "чтобы с апреля появился годовой продукт на розничном рынке", – разъяснил Витренко.

Напомним, цена газа для населения до конца 2021 года не превысит действующий уровень 6,99 грн за кубометр. Об этом 16 февраля сказал исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в рамках форума "Украина 30. Платежка".

Он признал, что исходя из конъюнктуры европейского рынка, можно ожидать, что будет рост цен на газ, "однако правительство этого не допустит". Кабмин сейчас работает над решением, которое позволит до конца этого года сохранить цену на газ для бытовых потребителей на уровне не выше нынешних 6,99 грн, сообщил глава Минэнерго.

С этой целью, в частности, будет обеспечен выход газа украинской добычи на рынок в виде годового продукта с его последующей реализацией поставщиками населению.

По словам Витренко, себестоимость украинского газа не превышает трех гривен за кубометр, однако продавать его населению по себестоимости не представляется возможным. "Себестоимость, условно, 2,6 гривны, почему бы не продавать по 2,6 гривны, а зачем продавать по 6,99? Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего платить", – заявил он.