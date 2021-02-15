Витренко назвал реальную стоимость добытого в Украине газа
По словам Юрия Витренко, себестоимость украинского газа не превышает трех гривен за кубометр, однако продавать его населению по себестоимости не представляется возможным.
Временно исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко в интервью "Радио Свобода" заявил, что реальная стоимость газа, добытого в Украине, составляет около трех гривен за кубометр. Заявление было сделано в субботу, 13 февраля.
"К сожалению, "Нафтогаз" закупал газ летом и осенью 2019 года, когда газ был дорогой, примерно столько же, сколько стоит сейчас. Поэтому "Нафтогаз" на этом газе ничего особо не заработал. Он зарабатывает на газе собственной добычи, которого, как я и говорю, себестоимость примерно до 3 грн, он потом его продает дороже, а эту прибыль затем он направляет в бюджет", – сказал он.
Витренко отметил, что госкомпания "Нафтогаз" является убыточной, и повышение тарифов не изменило эту ситуацию. При этом он объяснил, почему газ стоит больше своей себестоимость.
"Себестоимость, условно, 2,6 гривны, почему бы не продавать по 2,6 гривны, а зачем продавать по 6,99? Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего платить", – заявил врио министра.
Напомним, согласно решению правительства, цена газа для бытовых потребителей не должна превышать 6,99 грн за кубометр (без платы за распределение). По словам премьер-министра, часть потребителей благодаря этому сможет экономить до 30%. Впрочем, как позже заявил министр Кабмина Олег Немчинов, это лишь "временная мера", а после окончания отопительного сезона цены вернутся к рыночным показателями.
Из-за тарифов на газ, в Украине периодически проходят акции протеста. Последняя такая состоялась в Лубнах на Полтавщине и Мукачево в Закарпатской области. Люди там перекрыли дороги в знак протеста.