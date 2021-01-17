В понедельник Кабмин ограничит цену на газ для населения, – СМИ

Ограничение будет действовать до завершения карантина или до 31 марта.

В понедельник, 18 января, Кабмин собирается ограничить цену на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр. Такое ограничение будет действовать до завершения карантина или до 31 марта. Об этом сообщил замглавы ОП Юлия Свириденко, передает РБК-Украина.

"Должно быть принято постановление, которым с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, будет установлена граничная цена на природный газ на уровне 6,99 гривны", – сказала она.

На данный момент это самая низкая цена, которая сложилась на рынке в январе 2021 года. Она учитывает НДС и плату за транспортировку по магистральным газопроводам до внутренних точек выхода из ГТС.

По словам Свириденко, ограничение цены касается договоров между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды".

Замглавы ОП подчеркнула, что такое решение было принято на основе анализа ситуации на газовом рынке. Он показал, что после отмены ПСО (льготных цен для населения) маржа поставщиков выросла с 5% до 46%.

Отметим, с начала 2021 года по всей стране проходят массовые протесты. Украинцы начали выходить на улицы из-за роста цены на распределение газа.

Антимонопольный комитет Украины проверит возросшие тарифы и обяжет НКРЭКУ исправить ситуацию.

Кабмин планирует ввести госрегулирование цены на газ до стоимости 6,99 грн за кубометр. По словам премьер-министра, часть потребителей благодаря этому сможет экономить до 30%. Впрочем, как позже заявил министр Кабмина Олег Немчинов, это лишь "временная мера", а после окончания отопительного сезона цены вернутся к рыночным показателями. А и.о. главы Минэнерго заявил, что одним из шагов для выхода из газового кризиса является транзита "голубого топлива" из Средней Азии и разрешение экспорта газа "частными независимыми компаниями из России".

Премьер-министр заявлял, что в январе цены на газ не подешевеют, так как "поставщики газа уже потратились".

В МВФ выразили обеспокоенность на желание Кабмином ввести госрегулирование цены на газ. В меморандуме, который правительство подписывало с МВФ, было четкое обязательство Украины по рыночному ценообразованию тарифов на газ.