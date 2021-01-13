Антимонопольный комитет проверит тарифы на газ и обяжет НКРЭКУ исправить ситуацию

В 2020 году рост тарифов на газораспределение наблюдался в абсолютном большинстве областей.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) изучит обоснованность и прозрачность тарифов на распределение газа. В АМКУ заявили, что случае выявления нарушений, обяжут исправить ситуацию Нацкомиссию по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Тарифы на распределение газа. Это тоже зона ответственности НКРЭКУ. Именно Комиссия утверждает тарифы на услуги распределения газа каждому отдельному облгазу (который, в свою очередь, является субъектом естественной монополии в отдельно взятом регионе) независимо от того, кому он принадлежит. В течение июля-декабря 2020 мы были свидетелями роста тарифов на газораспределение в абсолютном большинстве областей. К тому же эти тарифы существенно отличаются у разных субъектов", – говорится в заключении АМКУ "О ситуации на рынках природного газа".

В ведомстве пообещали, что тарифы будут изучены в ближайшее время.

"Обоснованность и прозрачность формирования такого тарифа будет изучена Антимонопольным комитетом в ближайшее время. В случае выявления нарушений Комитет заставит регулятора исправить ситуацию", – говорится в сообщении.

По данным НКРЭКУ, размеры тарифов на услуги по распределению природного газа, установленные регулятором на январь 2021 года, колеблются от 0,31 грн/куб м для АО "Киевгаз" и 0,35 грн/куб м для АО "Харьковгоргаз" до 2,46 грн/куб м для ООО "Газпостачсервис" и 2,55 грн/куб м для ООО "Газовик".

24 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотрела тарифы на производство теплоэнергии в новом году. Их подняли для всех 23-х ТЭЦ и когенерационных установок (систем, позволяющих одновременно получать тепловую и электрическую энергии при помощи электрогенераторов), включая те, которые эксплуатирует "Киевтеплоэнерго".