Новогодний "подарок": регулятор повысил тарифы на тепло на 2021 год

Для ряда теплоэлектроцентралей тариф подняли на 30-50%.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотрела тарифы на производство теплоэнергии в новом году.

Как сообщается в отчете НКРЭКУ, опубликованном по результатам заседания 24 декабря, ревизии были подвергнуты тарифы для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 год.

В частности, тарифы подняли для всех 23-х ТЭЦ и когенерационных установок (систем, позволяющих одновременно получать тепловую и электрическую энергии при помощи электрогенераторов).

Из 23 теплоэлектроцентралей наименее тариф был повышен для Днепровской ТЭЦ – на 5,5%, и больше всего – для ООО "Евро-реконструкция" – на целых 49,7%.

В числе компаний-рекордсменов также Ноноворазодльская (+ 37,1%) и Новояворовская ТЭЦ (+ 34,1%). Обе компании принадлежат ООО "Нафтогаз Тепло". Кроме того, существенно подорожает теплообразование для Белоцерковской ТЭЦ – на 33,2%, для ООО "Сумытеплоэнерго" – на 25%, а также для Черниговской ТЭЦ – на 24,1%. Для остальных областных теплогенераторов – тарифы увеличили примерно на 15-20%.

Необходимость повышения тарифов на тепловую энергию в 2021 году регулятор объяснил "существенным снижением объемов производства теплоэнергии, повышением фонда зарплаты для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом расходов на услуги по распределению природного газа".

Как сообщили в НКРЭКУ, "планирование расходов, включаемых в полную себестоимость производства электрической и тепловой энергии", было выполнено с учетом роста цен на материальные расходы по ремонту, затрат на приобретение топлива и его транспортировку, цены энергетического угля, природного газа, а также амортизационных издержек. Кроме того в тариф включены отчисления профсоюзам и финзатраты на охрану труда.

Каким образом новые тарифы скажутся на содержимом кошельков граждан Украины, сказать пока сложно, поскольку ценовая политика на тепло и свет регулируется на местах. Однако судя по росту стоимости услуг и сырья для самих компаний, причин для снижения конечных цен пока не нет.

Напомним, на днях глава "Жилищного союза Украины" Александр Скубченко заявил, что новые коммунальные тарифы сделали президента Украины Владимира Зеленского лидером антирейтинга 2020 года.

А глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил корреспонденту Фокуса, что никакого решения о повышении тарифов для населения с 1 января еще не принято.