Никакого решения о повышении тарифов для населения с 1 января еще не принято, — Герус

Глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус не подтверждает заявление первого заместителя комитета Алексея Кучеренко о резком росте тарифов на электроэнергию в 2021 году.

Алексей Кучеренко, первый зам главы Комитета энергетики и ЖКХ в Верховной Раде Украины предупредил украинцев о том, что с Нового года их с высокой вероятностью ждут новые тарифы на электроэнергию и газ. Об этом Кучеренко сообщил в эфире телеканала NewsOne.

По предварительной информации, с 1 января дорожает электроэнергия (первые 100 кВт-час подорожают в 2,5 раза, с 90 до 240 грн), якобы рассматривается и повышение тарифа на газ для населения за 30%, а также может вырасти тариф на водоснабжение.

Однако Глава комитета Рады по вопросам энергетики Андрей Герус в комментарии корреспонденту Фокуса не подтверждает заявление первого заместителя комитета Алексея Кучеренко о резком росте тарифов на электроэнергию в 2021 году.

На вопрос корреспондента Фокуса, имеет ли это заявление Кучеренко под собой реальную подоплеку, Андрей Герус ответил:

"Нет, оно не отвечает действительности и Кучеренко подтверждает свою репутацию неправдивого человека. НКРЭКП не устанавливает тарифы для населения. Тарифы устанавливает правительство, и никакого решения пока не принято".

Отметим, что завтра, 23 декабря, состоится заседание Кабинета министров — Андрей Герус уточнил, что в повестке дня вопроса об изменении тарифов нет.

Напомним, Ярослав Демченков, заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции, прогнозировал в начале 2021 года "незначительное повышение тарифов, которое будет отвечать реальным финансовым возможностям домохозяйств". Согласно оптимистическому сценарию, который описал Демченков, негативное влияние на бюджет домохозяйств будет минимизировано благодаря росту средней заработной платы и продлению программы субсидий социально незащищенным слоям населения".

Однако Юрий Бойко, недавно — и.о. министра энергетики, несколько недель назад заявлял, что повышения тарифов все-таки стоит ожидать.