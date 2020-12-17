Очей разочарование. Как тарифы сделали Зеленского лидером антирейтинга 2020 года

Зеленский возглавил рейтинг политиков "Разочарование 2020 года" — 42,1% украинцев разочаровалась в нем по данным Центра Разумкова.

Кроме того, абсолютный баланс негативных изменений с начала 2020 года по мнению людей — тарифы: — 80,3%. Практически каждый украинец считает, что ситуация с тарифами ухудшилась за год.

Может быть,беда уже позади, и следующий год принесет какие-то позитивные изменения в этой сфере? А вот, как бы не так! 2021 год начнется еще большим увеличением тарифов ЖКХ, сразу с 1 января.

С 1 мая — увеличение количества подлежащих оплате услуг ЖКХ, их станет более 20 (включая новые абонплаты по всем коммунальных услугам).

А после отмены карантина еще и социальная норма оплаты услуг ЖКХ будет увеличена с 15% до 20%, впервые с 1997 года.

Но Зеленский и его команда продолжают делать вид, что ЖКХ и тарифы — это где-то на Марсе, а не в Украине, и их это не касается.

За год не сделано ничего вообще. Ни один закон, ни одно постановление Кабмина, ни одной инициативы, чтобы хоть что-то изменить в сфере тарифообразования в ЖКХ.

В общем, нам не соврали: предвыборные обещания Зеленского снизить тарифы на коммунальные услуги действительно оказались лишь "шуткой".

Даже не представляю, с каким антирейтингом Зеленский закончит 2021-й год. И закончит ли, с таким отношением к людям и своим обещаниям снизить тарифы.

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