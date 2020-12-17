Очей разочарование. Как тарифы сделали Зеленского лидером антирейтинга 2020 года
Президент Зеленский и выросшие, вопреки его обещаниям их снизить, коммунальные тарифы заняли первые строчки рейтинга главных разочарований года у украинцев по данным социологов.
Зеленский возглавил рейтинг политиков "Разочарование 2020 года" — 42,1% украинцев разочаровалась в нем по данным Центра Разумкова.
Кроме того, абсолютный баланс негативных изменений с начала 2020 года по мнению людей — тарифы: — 80,3%. Практически каждый украинец считает, что ситуация с тарифами ухудшилась за год.
Может быть,беда уже позади, и следующий год принесет какие-то позитивные изменения в этой сфере? А вот, как бы не так! 2021 год начнется еще большим увеличением тарифов ЖКХ, сразу с 1 января.
С 1 мая — увеличение количества подлежащих оплате услуг ЖКХ, их станет более 20 (включая новые абонплаты по всем коммунальных услугам).
А после отмены карантина еще и социальная норма оплаты услуг ЖКХ будет увеличена с 15% до 20%, впервые с 1997 года.
Но Зеленский и его команда продолжают делать вид, что ЖКХ и тарифы — это где-то на Марсе, а не в Украине, и их это не касается.
За год не сделано ничего вообще. Ни один закон, ни одно постановление Кабмина, ни одной инициативы, чтобы хоть что-то изменить в сфере тарифообразования в ЖКХ.
В общем, нам не соврали: предвыборные обещания Зеленского снизить тарифы на коммунальные услуги действительно оказались лишь "шуткой".
Даже не представляю, с каким антирейтингом Зеленский закончит 2021-й год. И закончит ли, с таким отношением к людям и своим обещаниям снизить тарифы.
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