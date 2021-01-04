Жилищный вопрос. Почему чиновники Зеленского покупают особняки на фоне разрухи в ЖКХ

С утра вся лента в сообщениях, что один из чиновников Офиса президента купил дорогой особняк.

И такие новости с частой периодичностью вызывают негодование общества.

И, ведь, что плохого в желании человека с честным (если нет — карайте) источником доходов жить хорошо? Откуда это всеобщее недовольство?

Его источник — в перекосе и несправедливости.

Пока президент и высшие должностные лица живут в шикарных особняках, десятки миллионов украинцев живут в многоквартирных домах, которые неизвестно когда, от чего, и как рухнут; и кто из них погибнет при этом.

Президент обещал технический аудит многоквартирного фонда страны и принятие государственной программы его модернизации, но вместо этого — его окружение улучшает свои (а не миллионов украинцев) жилищные условия.

Как тут не возмущаться украинцам?

Для власти — все блага, для них — разруха. По новой дороге проехал — и в руину домой: безнадега!

Ни жилищной политики, ни модернизации многоквартирных домов, ни порядка в ЖКХ — жилищная руина и грабеж тарифами.

И, хорошо ведь, что власть улучшает свои жилищные условия! Честно: я без претензий даже. Плохо то, что жилищные условия миллионов украинцев их даже не беспокоят.

Это президент обещал (на снимке ниже) на руинах пятиэтажки в Дрогобыче еще в августе прошлого года. Но, вместо новостей о выполнении обещанного, мы читаем новости о новых особняках чиновников.

А, ведь, могли бы читать новости — с удовольствием, причем! — об улучшении жилищных условий миллионов украинцев!

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.