Разделы
Материалы
Мнения

Танцы на льду. Как Кличко снова "проспал" гололед, а киевляне сотнями попадают в травмпункты

Минувшей ночью в Киеве боролись с гололедом 272 дворника. Вдумайтесь! Менее 300 человек на целый мегаполис, на 2000 улиц города.

Александр Скубченко
Александр Скубченко
Глава Жилищного союза Украины
321

Вчера журналист спросила меня, вызовет ли подорожание услуг ЖКХ коллапс коммунальной системы. 

Я ей ответил, что в Украине нет системы ЖКХ, ее уничтожили. 

Гололед в Киеве и импотентность городских служб — тому подтверждение. 

В Киеве даже дворников в три раза меньше, чем в Минске (хотя Минск гораздо меньше Киева), и в 10 — чем в Москве. 

Потому что в Киеве дворников не столько, сколько положено по нормам, чтобы система ЖКХ работала, а столько, сколько Кличко на их содержание не жалко денег из тех, что остались после воровства. По технике и материалам ситуация такая же.

Нет в государстве ни жилищной политики, ни политики ЖКХ, ни системы ЖКХ, ни системы управления и контрольно-надзорных функций, ни системы защиты прав потребителей. 

Все уничтожено. В нашей стране даже гололед — это не решаемая задача.

Ночью в Киеве 272 дворника с гололедом боролись. Вдумайтесь! Менее 300 человек на целый мегаполис, на 2000 улиц города.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.