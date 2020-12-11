Танцы на льду. Как Кличко снова "проспал" гололед, а киевляне сотнями попадают в травмпункты

Вчера журналист спросила меня, вызовет ли подорожание услуг ЖКХ коллапс коммунальной системы.

Я ей ответил, что в Украине нет системы ЖКХ, ее уничтожили.

Гололед в Киеве и импотентность городских служб — тому подтверждение.

В Киеве даже дворников в три раза меньше, чем в Минске (хотя Минск гораздо меньше Киева), и в 10 — чем в Москве.

Потому что в Киеве дворников не столько, сколько положено по нормам, чтобы система ЖКХ работала, а столько, сколько Кличко на их содержание не жалко денег из тех, что остались после воровства. По технике и материалам ситуация такая же.

Нет в государстве ни жилищной политики, ни политики ЖКХ, ни системы ЖКХ, ни системы управления и контрольно-надзорных функций, ни системы защиты прав потребителей.

Все уничтожено. В нашей стране даже гололед — это не решаемая задача.

Ночью в Киеве 272 дворника с гололедом боролись. Вдумайтесь! Менее 300 человек на целый мегаполис, на 2000 улиц города.

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Публикуется с согласия автора.