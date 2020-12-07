Тарифы без воровства. До каких пор украинцы будут покрывать потери коммунальщиков
Госпотребслужба не может провести внеплановую проверку тарифа на тепло без обращения потребителей. За последние два года не было ни одного обращения киевлян по этому вопросу.
А знаете ли вы, что потери тепла при его транспортировке в многоквартирные дома сетями бывают нормативными и сверхнормативными?
Да, потребители оплачивают все потери предприятий ТЭК. Но мало того — эти предприятия еще и завышают незаконно нормы потерь, чтобы воровать сверх нормы.
Например, Киевтеплоэнерго превышает и норму и сверхнорму более чем на 5% максимально допустимого уровня. Незаконно нарушая нормирование своих затрат.
При тарифе 1654 гривен за 1 Гкал безосновательно берут около 100 гривен с каждой Гкал у киевлян. При объеме производства в отопительном сезоне 2019-2020 году — это примерно 750 миллионов гривен воровства.
Вдумайтесь. Только Киевтеплоэнерго только за прошлый отопительный сезон только на превышении норм потерь в тарифе забрало у киевлян практически 1 миллиард гривен.
Этой зимой Киевтеплоэнерго заберет у киевлян ещё 1 миллиард гривен только на превышении норм потерь, если ничего не делать.
А таких предприятий — сотни в городах страны. И в тарифах воровство — далеко не только в потерях.
Но Госпотребслужба не может провести внеплановую проверку тарифа без обращения потребителей. За последние два года не было НИ ОДНОГО обращения киевлян к ним.
Слуги народа, вот вы называете себя партией, которая представлена во всех городах. А слабо провести флешмоб и написать заявления в Госпотребслужбу о проверке всех тарифов во всех городах страны?
Представьте, какой резонанс и результат будет, когда президент, спикер ВР, глава фракции монокоалиции, генпрокурор, как потребители услуг ЖКХ, которых грабят так же, как и пенсионеров, потребуют провести внеплановую проверку тарифа?
А когда тысячи депутатов местных советов "Слуги народа" в своих городах сделают то же самое, следуя примеру своих лидеров?
Вот он — реальный шанс снизить платежки по ЖКУ уже сейчас: убрать в них миллиарды воровства. И не только в отоплении, но во всех других услугах ЖКХ!
Так что, господа слуги? Слабо народ защитить прямо сейчас, написав всего лишь обращение и проконтролировав его исполнение?
Кстати, отличный текст президента получится по факту всеукраинской проверки тарифов ЖКХ. Реально каждый украинец благодарен ему будет.
Достаточно просто воровство убрать.
Публикуется с согласия автора.