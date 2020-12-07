Тарифы без воровства. До каких пор украинцы будут покрывать потери коммунальщиков

А знаете ли вы, что потери тепла при его транспортировке в многоквартирные дома сетями бывают нормативными и сверхнормативными?

Да, потребители оплачивают все потери предприятий ТЭК. Но мало того — эти предприятия еще и завышают незаконно нормы потерь, чтобы воровать сверх нормы.

Например, Киевтеплоэнерго превышает и норму и сверхнорму более чем на 5% максимально допустимого уровня. Незаконно нарушая нормирование своих затрат.

При тарифе 1654 гривен за 1 Гкал безосновательно берут около 100 гривен с каждой Гкал у киевлян. При объеме производства в отопительном сезоне 2019-2020 году — это примерно 750 миллионов ​​гривен воровства.

Вдумайтесь. Только Киевтеплоэнерго только за прошлый отопительный сезон только на превышении норм потерь в тарифе забрало у киевлян практически 1 миллиард гривен.

Этой зимой Киевтеплоэнерго заберет у киевлян ещё 1 миллиард гривен только на превышении норм потерь, если ничего не делать.

А таких предприятий — сотни в городах страны. И в тарифах воровство — далеко не только в потерях.

Но Госпотребслужба не может провести внеплановую проверку тарифа без обращения потребителей. За последние два года не было НИ ОДНОГО обращения киевлян к ним.

Слуги народа, вот вы называете себя партией, которая представлена во всех городах. А слабо провести флешмоб и написать заявления в Госпотребслужбу о проверке всех тарифов во всех городах страны?

Представьте, какой резонанс и результат будет, когда президент, спикер ВР, глава фракции монокоалиции, генпрокурор, как потребители услуг ЖКХ, которых грабят так же, как и пенсионеров, потребуют провести внеплановую проверку тарифа?

А когда тысячи депутатов местных советов "Слуги народа" в своих городах сделают то же самое, следуя примеру своих лидеров?

Вот он — реальный шанс снизить платежки по ЖКУ уже сейчас: убрать в них миллиарды воровства. И не только в отоплении, но во всех других услугах ЖКХ!

Так что, господа слуги? Слабо народ защитить прямо сейчас, написав всего лишь обращение и проконтролировав его исполнение?

Кстати, отличный текст президента получится по факту всеукраинской проверки тарифов ЖКХ. Реально каждый украинец благодарен ему будет.

Достаточно просто воровство убрать.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.