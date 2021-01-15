Люди бьются за тариф. Похоронят ли цены на коммуналку рейтинг Зеленского

На этой неделе по всей Украине прошли митинги против роста тарифов. Люди выходили на протесты в Полтаве, Херсоне, Ивано-Франковске и других городах. В Житомире протестующие против "тарифного геноцида" ворвались в здание облсовета. В конечном итоге, Офис президента, через свой аккаунт в Фейсбуке анонсировал снижение цен на газ для населения. Вместе с тем, ситуация с тарифами на коммунальные услуги в стране продолжает оставаться далекой от справедливости. Предлагаем вашему вниманию колонку главы Жилищного союза Украины Александра Скубченко.

Итак, с 1 февраля и до окончания отопительного сезона газ для населения будет стоить 6,9 грн + абонплата. Снизили аж (!) на 33 копейки от действующей цены Нафтогаза.

Власть это преподнесла, как снижение стоимости отопления, но это не так!

Ниже станут расходы только для тех, у кого установлен газовый котел.

Давайте, в цифрах:

Средняя цена на газ прошлой зимой — 4,04 грн за куб, с 1 февраля этого — 6,99. Абонплата тоже выше, примерно, в полтора раза. То есть, стоимость отопления для тех, у кого газовый котел, стала в два раза выше, чем год назад.

Стоимость отопления для тех, у кого установоен электрический котел, тоже в два раза выше, чем прошлой зимой — с 6 января для них отменили льготу.

Для тех, кто живет в многоквартирных домах и оплачивает централизованное отопление, стоимость отопления не снижена ни на одну копейку. Наоборот, стали минимум на 30% выше: прошлой зимой были скидки, которых этой зимой уже нет.

Напомню вехи тарифного 2020 года. Начался он радужно, с обещания Зеленского снизить тарифы на отопление вдвое.

А что на практике?

С 1 января 2020 впервые вводится абонплата за газ, при этом, тариф на доставку и распределение газа увеличивается сразу практически В ДВА раза.

В том же январе — увеличение тарифов на воду — на 22,1% и водоотведение — на 19%.

В мае президент Зеленский обвиняет "экспертов" во лжи, и рассказывает, что "платежка ЖКХ снизилась, и все это видят".

В том же мае водоканалы публикуют проекты увеличения тарифов с 1 января 2021. Президент Зеленский дает поручение разобраться и не допустить повышения (спойлер: "разобрались" и повысили).

В июне опубликован меморандум с МВФ и все увидели обязательства Украины за подписью Зеленского и Шмыгаля: закон о выбивании долгов по ЖКУ с населения, увеличение тарифов на отопление и электроэнергию, рынок газа, полная самостоятельность "Нафтогаза".

С 1 июля увеличена абонплата за газ на 20%.

С 1 августа прекращено действие ПСО для населения и введён "рынок газа". Цена на газ теперь растет ежемесячно.

"Нафтогаз" отчитался о рекордным количестве газа в хранилищах. То есть, по логике, газа по летней цене — достаточно.

В декабре НКРЕКП увеличивает тарифы на отопление и воду.

С 1 января 2021 увеличена абонплата за газ на 50%.

С 1 января 2021 ликвидирован льготный тариф на электроэнергию (на первые 100 кВт и для тех, у кого электроотопление).

А что нас ждет в 2021 году? А, то же самое увеличение количества коммунальных услуг, новых абонплат (станет более 20 платежей ежемесячно), увеличение нормы оплаты услуг ЖКХ субсидиантам с 15% до 20% (впервые с 1997 года!).

С мая 2020 года Зеленский ни разу не произнес вслух слово "тарифы" и аббревиатуру "ЖКХ". "Слуги народа" были весь год заняты более важными вещами: полупроводники, казино, марихуана…

А что Минрегион? Деградировал настолько, что о нем уже даже не вспоминают в связи с тарифами? Но я напомню, что именно Минрегион является центральным органом власти в сфере ЖКХ.

На конец января прогнозируют тарифный майдан в Киеве и по всей стране, который очень больно ударит по власти.

И вот, на таком фоне, только сейчас, под давлением протестной улицы, Зеленский вдруг, вспомнил, что в стране существует ЖКХ и тарифы, и дал поручение снизить цену на газ на 30%. А в Кабмине вспомнили о тарифах, начали проводить совещания и "что-то думать".

И думают они лишь над ограничением цены на газ. Показывая нам, какой это "титанический труд" — вернуть обратно ПСО на газ для населения, снизив цену на 30% после ее повышения в три раза.

Но старательно продолжают делать вид, что тарифов на отопление, воду, электроэнергию не существует.

Гора родила мышь. Понятно, что в повышении тарифов виновата не власть, а погода и марсиане. Но — где решение?

Цена на газ — и все? Но этого сегодня мало. Уже — мало! А доставка газа? А отопление? А вода? А электроэнергия? Ау!? Мы не забыли обещания Зеленского снизить тарифы! Это значит, что тарифы должны стать ниже уровня 25 мая 2019 года, когда Зеленский стал президентом, а не ниже сегодняшнего, еще более высокого!

В мае 2019 года, когда Зеленский стал президентом, рост тарифов на ЖКУ относительно мая базового 2010 года (именно в ретроспективе можно увидеть динамику) составил 566,6%.

На ноябрь 2020 — уже 612,5%, то есть — имеем рост 45,9% всего за один год. На январь 2021 этот рост — еще +30% минимум.

В таких условиях, снизить цену на 30% только газ — это значит, оставить, в целом, тарифы выше, чем были до Зеленского. Это не решение.

А теперь, о том, что, по моему мнению, должна сделать власть, либо добровольно, либо в результате принуждения тарифным майданом:

Цены на газ и электроэнергию для населения должны стать регулируемыми государством! Для целей отопления — льготными!

У государства достаточно собственной добычи и генерации, чтобы обеспечить население более дешевыми газом и электроэнергией, при сохранении положительной рентабельности госмонополий.

Немедленный аудит всех тарифов! Все (!) тарифы в стране должны быть подвергнуты проверке на предмет соблюдения законов при их формировании и экономической обоснованности всех составляющих в их структуре.

Никаких преференций для монополий! Законодательство в сфере ЖКХ должно быть преобразовано по принципу: потребитель всегда прав. Государство обязано защищать людей, а не монополистов.

Никаких "рынок сам себя отрегулирует"! Законодательное обеспечение действенного государственного регулирования, надзора/контроля и защиты прав потребителей в сфере ЖКХ.

Введение сертифицирования в ЖКХ, административного и уголовного наказания за нарушения законов и тарифное воровство!

Никаких норм потребления и грабежа на их завышении! Повышение качества услуг ЖКХ, а не их стоимости!

Обеспечение 100% учета потребления коммунальных услуг и автоматизации контроля их качества.

К тарифам надо добавить еще одно важное и взаимосвязанное требование: технический аудит и модернизация многоквартирных домов!

Разумеется, это лишь пожелания. Разумеется, под реализацию каждого из них должны быть разработаны и приняты законы Украины и подзаконные акты Кабмина.

Но, только выполнив все перечисленное, можно навести порядок в ЖКХ и тарифообразовании.

Иначе — все впустую. И тарифный майдан — тоже.

Пора Зеленскому записать новый видосик и пообещать снизить стоимость отопления в три раза к следующей зиме.

И тогда, уже весной, украинцы будут бить по его рейтингу платежками, которые он "снизил" вдвое. А он будет бояться выйти на улицу к людям, ожидания которых он обманул.

Или, наконец-то, показать всей стране на что способен он лично, и его команда, решив раз и навсегда проблемы в ЖКХ и тарифообразовании.

И войти в историю страны, как президент, который смог.

И, ведь, я не обвиняю Зеленского и его команду в нынешнем состоянии ЖКХ: отрасль уничтожили еще до них.

Их вина в том, что за полтора года у власти они не исправили ничего, а только все еще хуже сделали. И в том, что ничего кардинально не меняют даже сейчас, когда страна уже на краю коммунальной пропасти.

Ведь, дальше будет только хуже: мы ускоряем темп в ЖКХ от плохого к ужасному.

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Публикуется с согласия автора.﻿