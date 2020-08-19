Не ОСМД едиными. Как в Украине решить проблему капремонта старого жилья

На сегодняшний день украинское ЖКХ - это рынок услуг емкостью 0.5 триллиона гривен в год. Также это государственные программы модернизации и санации емкостью триллионы гривен.

Тот политик, который реформирует ЖКХ — изменит страну и жизнь каждого к лучшему. И пиара не надо на недостроях. Каждый украинец эти изменения будет ежедневно видеть вокруг себя, выходя из квартиры или получая платежку за услуги ЖКХ.

Сегодняшний украинский жилой фонд - это 200 тысяч многоквартирных домов, 11 миллионов квартир, 600 миллионов квадратных метров в городах. 90% из них — старше независимой Украины, а 70% — не видели капитальных ремонтов более 50 лет.

Есть такое расхожее мнение, что капитальный ремонт многоквартирных домов — это проблема самих жильцов. Государство, мол, никому и ничем не обязано. А так ли это?

В 1992 был принят действующий и по сей день Закон Украины "О приватизации государственного жилищного фонда" и миллионы "ответственных квартиросъемщиков" стали счастливыми собственниками жилья.

Чтобы не омрачать счастья новых собственников жилья в старых домах, закон установил обязанность для предыдущего собственника брать участие в финансировании ремонта многоквартирных домов и содействовать его проведению в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. В том же 1992 году Кабмин принял такой порядок (постановление 572 от 8.10.1992 г.).

Этим порядком даже часть затрат бывших собственников (читай: государства и муниципалитетов) на финансирование такого ремонта установлена.

Например, для домов, срок эксплуатации которых составляет более 40 лет, доля участия государства и органов местного самоуправления в финансировании составляет (!) 100%.

А теперь повторим уже приведенные выше цифры. Более 90% многоквартирных домов — старше 30 лет, практически 70% жилищного фонда страны имеет срок эксплуатации 50 лет и более. То есть, по действующему сейчас закону организация и финансирование капремонта этих старых домов — обязанность государства и муниципалитетов.

Возникает лишь один, но в наших условиях риторический вопрос: где взять на это деньги? Речь идет о миллиардах.

Что же со всем этим делать?

Решение общегосударственной проблемы капитальной модернизации многоквартирного фонда возможно. Но для этого нужно кардинально изменить государственную политику в сфере ЖКХ.

Должны одновременно работать накопительная и солидарная системы.

Ты социально активен, платежеспособен, желаешь управлять своим жильем сам? Создавай ОСМД, накапливай, бери кредит, иди в программы энергоэффективности. Государство нормативно создает для таких как ты условия для сохранности накоплений.

Однако накопительная система — это не выход для всех. Это лишь сопутствующий, добровольный механизм, который может быть применим в отдельных и только новых домах с достаточно однородным социальным составом жильцов.

Говоря прямо - представителей среднего класса, которого в Украине сейчас негусто.

А что делать с остальным жилым фондом, ветхим и населенным малообеспеченными гражданами? Есть ли рецепт для них, помимо пассивного наблюдения государства за постепенным разрушением жилой инфраструктуры, что чревато множеством техногенных катастроф в городах.

Здесь нужны совершенно иные подходы. Особенно для домов, которые стоят без капитальных ремонтов более 50 лет. И таких домов — более 70% из 200 тысяч.

Вот для их жильцов и пригодилась бы ежемесячная солидарная плата на капитальную модернизацию.

Как это может работать?

Государство создает Фонд капитальной модернизации, принимает государственную целевую программу, и все это обеспечивает нормативными изменениями.

Допустим, владельцы жилья ежемесячно платят по 1 гривне с каждого своего квадратного метра. Это уже 600 миллионов гривен в месяц или 7,2 миллиарда в год.

Введение льготной ставки НДС (10% или менее вместо 20% сегодня), например, на услуги управления и обслуживания домов — это уже снижение тарифов и полное покрытие за счет такого снижения расходов людей на капитальную модернизацию.

И это, допустим, 50% доходов Фонда.

Ещё 30% — это государство на каждый квадратный метр жилья в стране, и ещё 20% — горсоветы на каждый квадратный метр своего города.

Итого — около 15 миллиардов доходов Фонда ежегодно.

Под такие доходы можно привлекать любые заемные средства, мультиплицируя доходы Фонда в разы. До той максимальной емкости, которую может освоить строительная и смежные отрасли страны. 15 миллиардов гривен в год — это примерно в 15 раз больше, чем выделяется на эти цели сегодня. Это могли бы быть огромные средства.

Целевая программа четко определяет очередность ремонтов (ветхие, и далее — по годам постройки, например), типовые проекты и работы, процедуры и процессы, страхование ответственности. Чтобы каждый знал, когда будут проведены работы в его доме и какие именно работы. А не так, как сейчас: там, где проще для показухи, или где выгоднее под выборы.

Оснащение всех квартир индивидуальным учетом (счетчиками) коммунальных услуг уменьшит воровство на нормах потребления. Наведение порядка в тарифообразовании уберет воровскую и коррупционную "ренту" в тарифах.

Обязательное оборудование домов ИТП и проведение при капитальной модернизации минимальных мероприятий энергоэффективности еще больше снизит энергопотребление в коммунальных услугах.

Вот это — действительно БОЛЬШОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Строительство, в котором нуждается вся страна и каждый из 25 миллионов украинцев, которые живут в многоквартирных домах.

Правда, рифом, на который может натолкнуться реализация такой идеи, может стать уже традиционная украинская чиновничья коррупция.

Вопрос, готовый сорваться с уст при ознакомлении с изложенными выше предложениями, звучит так: собрать по гривне с квадратного метра можно, но где гарантия, что собранные с жильцов деньги в этот самый Фонд капитальной модернизации банально не разворуют, а люди не останутся, вместо капитальных ремонтов, с отчетом аудиторов об очередных нарушениях в использовании средств? Это ведь история, ставшая для Украины чем-то вроде дня сурка. И не сведется ли в итоге все к созданию очередной бюрократической конторы и трудоустройству какого-то количества чиновников.

Словом, вопросы остаются. Изложенное выше — не истина в последней инстанции и не руководство к действию. Это лишь поверхностный набросок, который показывает, что можно и иначе, нежели сегодня, смотреть на проблему. Что можно искать решения и находить их, просчитывать и внедрять. А пока многоквартирные дома так и продолжают разрушаться. Иногда со смертельным исходом для их жильцов.

Не пора ли что-то менять?

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.