Глава Минфина: "МВФ "обеспокоен" намерением правительства Украины снизить тарифы на газ"

По словам министра, Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию цен на газ.

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко в интервью радио "НВ" рассказал, что представители Международного валютного фонда знают о намерении властей Украины снизить цены на газ в Украине. По словам министра, сотрудники МВФ "обеспокоены" тем, что Украина может пересмотреть взятые на себя в меморандуме обязательства, согласно которым в стране должно начать функционировать рыночное тарифообразование в этой отрасли.

"Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и.о. министра энергетики. Вчера у него, кстати, был звонок с МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации. То есть это перманентный процесс. Он происходит постоянно. Категорически сказать, что мы уже сделали что-то очень плохое пока нет оснований", — сказал Марченко.

По словам Марченко, Кабмин Украины пытается донести до представителей МВФ, что если не принять решение о снижении тарифов на "голубое топливо", то это может повлечь за собой еще большие проблемы для всей экономической системы страны. Он отметил, что правительство объясняет Фонду, что те в экстренном порядке пытаются решить возникшую проблему.

Также министр подчеркнул, что решение касательно уменьшения цен на газ еще не принято окончательно, однако это может быть сделано в ближайшее время.

Отметим, согласно сообщениям в СМИ премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что что с января тарифы на газ не подешевеют. По его словам, снижение цен уже в текущем месяце невозможно, поскольку "поставщики уже потратились".

Напомним, что с начала года в Украине выросла цена на распределение газа для населения. Перед Новым годом компания "Нафтогаз" повысила стоимость газа на 14%.

Из-за повышения тарифов, в украинских городах начались массовые протесты. Антимонопольный комитет Украины проверит возросшие тарифы и обяжет НКРЭКУ исправить ситуацию.

По словам нардепа Качуры, один из возможных вариантов решения разгоревшегося кризиса, мог стать "Нафтогаз". Компанию планировали сделать единственным поставщиком газа.

Шмыгаль уже пообещал ввести госрегулирование цены на газ до стоимости 6,99 грн за кубометр. По словам премьер-министра, часть потребителей благодаря этому сможет экономить до 30%.