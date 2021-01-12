Кабмин предлагает сделать “Нафтогаз” единcтвенным поставщиком газа, - Качура

Правительство рассматривает два возможных варианта того, как уменьшить тарифы на газ.

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев предлагает, чтобы "Нафтогаз" предоставлял все услуги населению вместо облгазов, но этот вариант эксперты считают сомнительным, — заявил Качура в комментарии для UNN.

Другой вариант, который представил и.о. министра энергетики Юрий Витренко, предлагает установить максимальную маржинальность и государственное регулирование. Чтобы оставалась конкурентная среда между поставщиками газа населению, но в условиях государственного регулирования.

"Мы предоставили правительству еще два дня, чтобы они прокомуницировали между "Нафтогазом", НКРЭПУ, Витренко, Шмыгалем и Герусом", — сообщил нардеп Качура. По его словам, главу профильного комитета ВР Андрея Геруса до этого не приглашали на встречу для решения ситуации с тарифами.

Напомним, в Украине с начала года повысились цены на распределение газа для населения. В результате для некоторых регионов цены вырастут в два раза. Перед Новым годом компания "Нафтогаз" повысила стоимость газа на 14%.

Из-за повышения тарифов, в украинских городах начались массовые протесты.

Для решения кризисной ситуации, Кабмин разрабатывает план по понижению тарифов.

Также сообщалось, что в Госстате опубликовали статистику с тем, как изменились тарифы для населения за 2020 год.