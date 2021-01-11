Цена на газ: в Кабмине рассказали, как будут снижать тарифы

Правительство разработало два подхода, которые, как заверяет Денис Шмыгаль, позволят снизить тарифы на газ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что у Кабмина есть два варианта, которые позволят снизить тарифы на газ для населения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Первый подход, говорит Шмыгаль, заключается в том, что формирование тарифов на газ будет происходить по формуле "цена на европейских хабах "минус" транспортировка газа в Украину".

"Временно ограничить маржу для газопоставщиков. Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирования попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил", — написал Шмыгаль.

Второй подход предложил "Нафтогаз". Он заключается в усилении конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ.

"Предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев", — сообщил премьер.

Также Кабмин сформировал механизм для уменьшения цены на транспортировку газа. По его словам, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг проведет проверку газопоставщиков с самыми высокими тарифами на транспортировку газа.

Напомним, с 1-го января 2021 года повысились цены на распределение газа для населения. В некоторых регионах тариф возрос в два раза. Это не единственное повышение тарифов, влияющее на конечную стоимость газа для населения. А перед новым годом, буквально "под елочку", компания "Нафтогаз Украины" повысила стоимость газа на 14%. Глава "Жилищного союза Украины" Александр Скубченко заявил, что новые коммунальные тарифы сделали Владимира Зеленского лидером антирейтинга 2020 года.

Несогласные с повышением цен на газ и свет начали выходить выходить в разных регионах Украины на массовые акции протеста.