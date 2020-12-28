"Нафтогаз" поднял цену на газ для населения на 14%. Новые тарифы – уже с января

Конечная стоимость голубого топлива для потребителей взлетела почти на гривну за кубический метр.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысил тариф на газ для населения на 14%. Как сообщается на сайте компании, цена газа в январе 2021 установлена на уровне рекордных 7,22 гривен за куб, причем без учета стоимости доставки.

Повышение стоимости газа обусловлено ростом цен на европейских газовых хабах, которое вызвано отопительным сезоном. Срок действия нового тарифа – до 31 января 2021 года. После чего стоимость газа опять может быть пересмотрена.

Отметим, что в декабре цена энергоносителя была назначена на уровне 6,33 гривен за кубометр, подорожав по отношению к предыдущему месяцу – ноябрю – на целых 35%.

Напомним, что еще в августе газ стоил 3,24 грн/куб, подорожав относительно июля на 9%. В сентябре цена газа выросла еще на 45% – до 4,70 гривен за кубометр. И лишь в предвыборном октябре цена газа не менялась.

Как мы уже сообщали, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотрела и подняла тарифы на производство теплоэнергии в новом году: ревизии были подвергнуты тарифы для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей.