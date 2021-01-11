В городах Украины началась волна протестов против повышения цен на газ и свет

Местные жители перекрывают автомагистрали в знак протеста против новых платежек.

В ряде областей Украины идут массовые акции протеста против подорожания конечных цен на коммунальные тарифы для потребителей.

Как сообщает издание "Главред", в попытке обратить на себя внимание правительства, протестующие на местах прибегли к тактике перекрытия ключевых автомагистралей.

Так, на Буковине, в Черновицкой области правоохранители отрапортовали, что 11 января, возле Черновицкого городского совета, а также вблизи стационарного поста в селе Атаки Хотинского района, а также на центральной улице села Мамаевцы Кицманского района собралось около 170 буковинцев.

Фото: Нацполиция

"Люди требуют отмены повышенных тарифов на поставку и потребление газа. В населенных пунктах люди непрерывно движутся пешеходными переходами и заблокировали движение транспорта", – сообщается в публикации черновицкой Нацполиции. При этом отмечается, что блокировка уже завершилась: "Движение транспорта возобновлено, пробок нет".

Как отмечает местный портал "Sumy-times", на понедельник в городе Сумы было запланировано перекрытие улицы Харьковской.

В связи с тем, что аналогичная акция уже происходила в воскресенье 10 января, городской голова Александр Лысенко распорядился создать рабочую группу по изучению вопроса повышения тарифов на газ и электроэнергию, а также инициировал соответствующее обращение городского совета к КМУ и ВРУ.

"Из-за повышения тарифов на газ и электроэнергию люди выходят перекрывать движение транспорта и на главные площади городов, – и такая ситуация по всей стране. Не реагировать и замалчивать это нельзя", – подчеркнул городской голова областного центра.

Участники протестов, в свою очередь подчеркнули, что если городская власть их не услышит и не начнет реагировать на их требования, то они будут перекрывать дороги ежедневно.

Как передает всеукраинское издание "Zik.ua", акция протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги в понедельник, 11 января проходит также во Львове под стенами Львовгаза. Люди, вышедшие на протест заявили о своей готовности ехать на аналогичную бессрочную акцию в столицу.

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Кроме того, в связи с новой тарифной политикой государства, с начала недели дороги перекрывают и на Закарпатье. В частности, из-за высоких тарифов на газ и электроэнергию местные жители перекрыли дорогу в Хусте.

Видео указанной акции в понедельник, 11 января опубликовал на своей странице в Facebook один из местных активистов Ярослав Феер.

"Приехал в Хуст, чтобы поддержать хустян по вопросу, который уже коснулся каждого их нас – это повышение тарифов на газ и электроэнергию. Люди которые это принимали – понятия не имеют, за что живут обычные граждане. Поэтому мы вынуждены перекрывать дороги", – отметил местный житель.

Приведем скриншот из выложенного Феером в сеть видео-ролика:

[ + – ] Facebook / Ярослав Феер

На протест против повышения тарифов вышли также и жители административного центра Кировоградской области, города Кропивницкого. Как передает местный портал "Точка доступа", акция протеста под лозунгом "Нет тарифному геноциду!" прошла у здания Кропивницкого городского совета.

Пришедшие на митинг горожане принесли с собой плакаты с обращениями к правительству, с требованием к власти "работай для людей", а не против них.

Как отмечается в репортаже с места событий, кроме решительного "нет" новым ценам на электрическую энергию и газ, местные жители выразили недовольство подорожанием проезда в общественном транспорте.

[ + – ] Акция протеста в Кропивницком / "Точка доступа"

Кроме того, на акцию протеста против повышения тарифов вышли на Прикарпатье. Как сообщает местное издание "Курс", в Ивано-Франковске люди пришли на разговор к руководству городского совета.

Протестующие пообещали прибегнуть к указанному выше методу, использовавшемуся в других населенных пунктах: "Если нас не услышат, то будем идти перекрывать дорогу. Будем ходить в горсовет, исполком, к депутатам, которых мы недавно выбирали".

Кроме того, в материале отмечается, что аналогичные протесты прошли и по области, а в частности – в Тысменице и Долине.

[ + – ] Акция протеста в Долине / kurs.if.ua

Отметим, что заблокировать транспортную коммуникацию в Украине – это решительных жест, поскольку такое деяние может остаться не безнаказанным. В частности, такие действия предусмотрены статьей 279 Уголовного кодекса, которая гласит:

"Блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, отключения энергоснабжения или другим способом, которое нарушило нормальную работу транспорта или создало опасность для жизни людей, или наступление других тяжких последствий карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет".

При этом, полиция может квалифицировать непрерывное хождение по пешеходному переходу, к которому прибегают протестующие, как "перекрытие другим способом", и такое уже имело место в прошлом году.

Напомним, в последних числах декабря, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысила тариф на газ для населения на 14%, установив его на уровне рекордных 7,22 гривен за куб, и это – без учета стоимости доставки, стоимость которой тоже подняли.