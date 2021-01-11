В Госстате подсчитали, как коммунальные тарифы для населения изменились за 2020 год

По итогам года цена на газ выросла более чем вполовину (на 56%), и это – без учета нового подорожания на 14% в январе.

Государственная служба статистики опубликовала новый отчет с показателями изменения цен на товары потребления и услуги для украинцев в минувшем 2020-году.

Как сообщается на главной странице официального сайта Госстата Украины, больше всего за прошедший год для граждан взлетела цена на природный газ – на целых 56,3%.

Конечная стоимость водоснабжения для потребителей за этот же период увеличилась на 18,5%. Пользование канализацией за год подорожало на 16,5%. Тарифы на содержание и ремонт жилья за прошедший 2020-й выросли на 3,4%.

В сравнительной таблице, которую составило ведомство, указано изменение цен в декабре 2020 года по отношению к ценам в ноябре того же года, а также по сравнению с декабрем 2019-го:

При этом отмечается, что средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине 2020 года выросли на 13,6%.

В то же время, отмечается в исследовании Госслужбы статистики, тарифы на горячую воду и отопление за год даже несколько снизились (на 2,2%),а стоимость электроэнергии не изменилась.

Отметим, что по всей стране уже несколько дней проходят массовые акции протеста в связи с новым подорожанием газа, которое в вышеуказанный отчет не вошло, поскольку начинает действовать с 1 января этого года.

В связи с накаляющейся ситуацией на местах фракция "Слуги народа" под руководством президента Владимира Зеленского готовит план антикризисных мер "для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов".