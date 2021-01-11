В "Слуге народа" анонсировали снижение тарифов

Давид Арахамия сообщил, что готовится антикризисный план для "решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов".

Народный депутат Давид Арахамия на своей странице в Facebook от имени фракции "Слуга народа", которую он возглавляет, сообщил о том, что готовится план антикризисных мероприятий для !"решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов". По словам нардепа, план наработают и опубликуют в ближайшие дни.

Арахамия написал, что 12 января состоится совещание по данному вопросу с премьером-министром Украины Денисом Шмыгалем, и.о. министра энергетики Юрием Витренко, представителями Офиса президента и другими лицами, которых касается этот вопрос.

"Сейчас мы должны разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение и как в этой ситуации защитить людей", — написал глава фракции "Слуга народа".

Нардеп от этой же политсилы Александр Качура в своем канале в Telegram написал, что на текущий момент во фракции дискутируют по поводу поднятия тарифов. Он отметил, что для того, чтобы "вопрос не попытались заговорить" он готовит иск в админсуд касательно отмены решения о поднятии тарифов, подаст заявление в правоохранительные органы с целью "начала расследования обстоятельств и привлечения должностных лиц к ответственности" и зарегистрирует постановление ВРУ касательно неотложного пересмотра тарифов.

Напомним, с 1-го января 2021 года повысились цены на распределение газа для населения. В некоторых регионах тариф возрос в два раза. Это не единственное повышение тарифов, влияющее на конечную стоимость газа для населения. А перед новым годом, буквально "под елочку", компания "Нафтогаз Украины" повысила стоимость газа на 14%. Глава "Жилищного союза Украины" Александр Скубченко заявил, что новые коммунальные тарифы сделали Владимира Зеленского лидером антирейтинга 2020 года.

Несогласные с повышением цен на газ и свет начали выходить выходить в разных регионах Украины на массовые акции протеста.