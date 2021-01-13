Премьер-министр Украины заявил, что с января тарифы на газ не подешевеют - СМИ

Глава правительства отметил, что снижение цены на газ в январе невозможно, поскольку "поставщики уже потратились".

13 января состоялась встреча главы ВРУ Дмитрия Разумкова, лидеров парламентских фракций и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, во время которой обсуждалось повышение тарифов в стране, повлекшее за собой череду протестов и митингов в разных регионах. Источник издания "Страна" поделился деталями этого обсуждения.

"Встреча была острой. Слово взял Шмыгаль, после ему посыпались вопросы. Всех не устроили игры с повышением тарифов, а также непонятная позиция Кабмина. Шмыгаль был как обычно, по сути пересказал пресс-релиз Офиса президента", — рассказал источник "Страны".

По словам информатора, Дмитрий Разумков якобы выступил с предложением снизить тарифы на газ уже с января, а не со следующего месяца.

"Шмыгаль ушел в ступор и сказал, что рынок так не работает и поставщики уже потратились. Все критиковали Кабмин и упрекали в отсутствии коммуникации", — сообщил источник.

Информатор рассказал журналистам, что лидеры фракций по итогам встречи остались недовольны и решили вызвать Шмыгаля на отчет перед ВРУ 26 января, в первый день работы парламента после каникул. Исполняющего обязанности Министра энергетики Украины Юрия Витренко Разумков якобы отказался вызывать вместе с премьер-министром, поскольку тот "назначен в обход решения Рады".

Глава фракции "Голос" тоже сообщил на своем канале в Telegram о том, что 26 января Шмыгаль должен выступить с отчетом перед парламентариями.

"Первый пленарный день (26 января) нового года начинается с заслушивания премьера по вопросу тарифов", — написал Железняк.

О том, что руководство правительства зовут на отчет в ВРУ сообщила и пресс-служба аппарата парламента.

"Тарифообразование — это зона ответственности Кабинета Министров. К сожалению, парламент не может брать на себя не свои функции. Но нам нужно выработать единую концепцию урегулирования. Важно, чтобы все граждане нашего государства понимали, как это будет происходить", — цитируют Разумкова на сайте ВРУ.

Напомним, что с начала года в Украине выросла цена на распределение газа для населения. Перед Новым годом компания "Нафтогаз" повысила стоимость газа на 14%.

Из-за повышения тарифов, в украинских городах начались массовые протесты. Антимонопольный комитет Украины проверит возросшие тарифы и обяжет НКРЭКУ исправить ситуацию.

По словам нардепа Качуры, один из возможных вариантов решения разгоревшегося кризиса, мог стать "Нафтогаз". Компанию планировали сделать единственным поставщиком газа.

Шмыгаль уже пообещал ввести госрегулирование цены на газ до стоимости 6,99 грн за кубометр. По словам премьер-министра, часть потребителей благодаря этому сможет экономить до 30%.