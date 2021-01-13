В Украине введут госрегулирование цены на газ на уровне 6,99 грн за кубометр, - Шмыгаль

Цена будет действовать для всех бытовых потребителей и как минимум до конца отопительного сезона.

Проект постановления Кабмина в скором времени подготовят, — заявил на заседании Кабинета министров премьер-министр.

Самая низкая цена на украинской бирже составляет 6,99 гривны за кубометр газа, поэтому ее и установят для всех. По словам Дениса Шмыгаля, некоторым потребителям это позволит экономить до 30%. Сейчас ряд компаний продает газ для бытовых потребителей по цене 10 и более гривен.

"В связи с пандемией СOVID-19, введением в Украине карантинных ограничений, резким и непомерным для украинцев во время карантина ростом биржевых цен на газ в последние недели, предлагается ввести в Украине для всех бытовых потребителей государственное регулирование цены на газ на период карантинных ограничений или до конца отопительного сезона. Предложенная цена, которая будет установлена – 6,99 гривны за метр кубический для всех бытовых потребителей", — заявил премьер-министр.

Напомним, что с начала года в Украине выросла цена на распределение газа для населения. Перед Новым годом компания "Нафтогаз" повысила стоимость газа на 14%.

Антимонопольный комитет Украины проверит возросшие тарифы и обяжет НКРЭКУ исправить ситуацию.

По словам нардепа Качуры, один из возможных вариантов решения разгоревшегося кризиса, мог стать "Нафтогаз". Компанию планировали сделать единственным поставщиком газа.

Из-за повышения тарифов, в украинских городах начались массовые протесты.