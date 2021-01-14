"Цену на газ снизят до 6,99 грн за кубометр только временно", - министр Олег Немчинов

Немчинов сообщил, что после окончания отопительного сезона цены на газ планируют вернуть к рыночным.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что цену на газ в Украине до 6,99 грн за кубометр планируют снизить лишь временно, до конца отопительного сезона. После этого, по словам чиновника, стоимость на "голубое топливо" вернется к рыночным показателям.

"6,99 грн — это объективно самая низкая цена на рынке. Мы коммуницировали, что "Нафтогаз" может поставлять газ по цене меньше 5 грн при подписании годового контракта. Основная проблема в том, что предприятия аффилированы с одним из олигархов, подняли цены почти вдвое", — рассказал Немчинов.

По словам министра, Кабмин продолжает быть сторонником открытого рынка газа. Немчинов считает, что такая модель работы должна поддержать украинцев.

"Кабмин остается сторонником открытого рынка газа, мы считаем, что это просто временный период. Он даст возможность также, как мы поддержали предпринимателей, медиков, креативную индустрию, поддержать граждан", – сообщил министр.

Отметим, согласно сообщениям в СМИ, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что с января тарифы на газ не подешевеют. По его словам, снижение цен уже в текущем месяце невозможно, поскольку "поставщики уже потратились".

Напомним, что с начала года в Украине выросла цена на распределение газа для населения. Перед Новым годом компания "Нафтогаз" повысила стоимость газа на 14%. Из-за повышения тарифов в украинских городах начались массовые протесты. Антимонопольный комитет Украины проверит возросшие тарифы и обяжет НКРЭКУ исправить ситуацию.

По словам нардепа Качуры, один из возможных вариантов решения разгоревшегося кризиса, мог стать "Нафтогаз". Компанию планировали сделать единственным поставщиком газа.

Шмыгаль пообещал ввести госрегулирование цены на газ до стоимости 6,99 грн за кубометр. По словам премьер-министра, часть потребителей благодаря этому сможет экономить до 30%.

Акции украинцев против повышения тарифов продолжились и 14 января.