Тарифные протесты: в Ужгороде митингующие требовали представителя власти

Местные жители хотели узнать, почему разделили тариф на газоснабжение и доставку и что будет дальше с тарифом на электроэнергию.

Утром в Ужгороде около здания Закарпатской ОГА собрались местные жители, которые протестуют против высоких тарифов на газ и электричество. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Митингующие требовали представителя власти объяснить, почему разделили тариф на газоснабжение и доставку и что будет дальше с тарифом на электроэнергию.

К протестующим вышел глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков и сообщил, что вчера Кабмин принял решение о снижении цены на газ на 30%.

В то же время издание сообщает, что местных жителей это не очень успокоило, так как не известно будет ли действовать снижение цены только на период карантина, или продолжится и в дальнейшем.

Напомним, что с начала года в Украине выросла цена на распределение газа для населения. Перед Новым годом компания "Нафтогаз" повысила стоимость газа на 14%.

Из-за повышения тарифов, в украинских городах начались массовые протесты. Антимонопольный комитет Украины проверит возросшие тарифы и обяжет НКРЭКУ исправить ситуацию.

По словам нардепа Качуры, один из возможных вариантов решения разгоревшегося кризиса, мог стать "Нафтогаз". Компанию планировали сделать единственным поставщиком газа.