Из тарифного кризиса могут выйти за счет экспорта газа из России

В правительстве рассматривают вариант разблокировать транзит газа из Азии и разрешить экспорт газа "частными независимыми от "Газпрома" компаниями из России".

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко поделился на своей странице в Facebook итогами переговоров с премьер-министром Денисом Шмыгалями касательно повышения тарифов в стране. По его мнению, одним из шагов для выхода из газового кризиса является разблокировка транзита "голубого топлива" из Средней Азии и разрешение экспорта газа "частными независимыми компаниями из России".

"Разблокировка транзита газа из Средней Азии, экспорт газа независимыми компаниями из России, перенос точек передачи газа европейским покупателям "Газпромовского" газа. Это тоже практически автоматически существенно снизит цену на газ на оптовом рынке (до уровня экспортного паритета)", — написал Витренко.

Он добавил, что под "экспортом газа независимыми компаниями из России" имеется ввиду "экспорт газа компаниями, независимыми от Газпрома".

"Таких компаний много, они добывают много газа, среди них есть крупные европейские компании. Такой экспорт будет дополнительным источником спроса на услуги транзита через Украину в Европу, чтобы мощности украинской ГТС заказывал не только Газпром", — рассказал Витренко.

По его словам, "Нафтогаз" уже много лет выступает с требованием разблокировать такой экспорт. Тем, кто "вдруг" подумал, что такое предложение является "непатриотичным" Витренко предложил требовать запрета российского газа через Украину и запрета импорта газа российского происхождения в Украину.

Среди других шагов, которые видит вр.и.о. министра для выхода из газового кризиса, есть:

Увеличение собственной добычи газа за счет иностранных инвестиций и технологий. По мнению Витренко, если начать в ближайшее время, то через 3-5 лет можно увидеть значительное увеличение объемов газа. Энергоэффективность: уменьшение объемов неэффективного потребления газа. Глава Минэнерго считает, что благодаря этому масштабный результат можно получить через "какое-то время", уточнив, что речь идет о "годах". Запуск нормальной биржевой торговли газом в Украине, которая эффективно регулировалась бы государством. Новые правила защиты потребителей на рынке газа, в частности — уязвимых потребителей. По мнению Витренко, реализовать это можно, к примеру, благодаря созданию возможности выбирать поставщиков газа местными советами, если кто-то не хочет или не может делать этого самостоятельно.

Напомним, с начала года в Украине выросла цена на распределение газа для населения. Перед Новым годом компания "Нафтогаз" повысила стоимость газа на 14%.

Из-за повышения тарифов в украинских городах начались массовые протесты. Антимонопольный комитет Украины проверит возросшие тарифы и обяжет НКРЭКУ исправить ситуацию.

Кабмин планирует ввести госрегулирование цены на газ до стоимости 6,99 грн за кубометр. По словам премьер-министра, часть потребителей благодаря этому сможет экономить до 30%. Впрочем, как позже заявил министр Кабмина Олег Немчинов, это лишь "временная мера", а после окончания отопительного сезона цены вернутся к рыночным показателями.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в январе цены на газ не подешевеют, так как "поставщики газа уже потратились".

В МВФ выразили обеспокоенность на желание Кабмином ввести госрегулирование цены на газ. В меморандуме, который правительство подписывало с МВФ, было четкое обязательство Украины по рыночному ценообразованию тарифов на газ.