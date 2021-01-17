У понеділок Кабмін обмежить ціну на газ для населення, — ЗМІ

Обмеження діятиме до завершення карантину або до 31 березня.

У понеділок, 18 січня, Кабмін збирається обмежити ціну на газ для населення до 6,99 гривні за кубометр. Таке обмеження буде діяти до завершення карантину або до 31 березня. Про це повідомив заступник голови ОП Юлія Свириденко, передає РБК-Україна.

"Повинно бути прийнято постанову, якою з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, встановлена гранична ціна на природний газ на рівні 6,99 гривні", — сказала вона.

На даний момент це найнижча ціна, яка склалася на ринку в січні 2021 року. Вона враховує ПДВ та плату за транспортування по магістральних газопроводах до внутрішніх точок виходу з ГТС.

За словами Свириденко, обмеження ціни стосується договорів між побутовими споживачами і постачальниками, в тому числі постачальником "останньої надії".

Заступник голови ОП підкреслила, що таке рішення було прийнято на основі аналізу ситуації на газовому ринку. Він показав, що після скасування ПСО (пільгових цін для населення) маржа постачальників зросла з 5% до 46%.

Відзначимо, з початку 2021 року по всій країні проходять масові протести. Українці почали виходити на вулиці через зростання ціни на розподіл газу.

Антимонопольний комітет України перевірить зрослі тарифи і зобов'яже НКРЕКУ виправити ситуацію.

Кабмін планує ввести держрегулювання ціни на газ до вартості 6,99 грн за кубометр. За словами прем'єр-міністра, частина споживачів завдяки цьому зможе економити до 30%. Втім, як пізніше заявив міністр Кабміну Олег Немчінов, це лише "тимчасовий захід", а після закінчення опалювального сезону ціни повернуться до ринкових показниками. А в.о. глави Міненерго заявив, що одним із кроків для виходу з газової кризи є транзиту "блакитного палива" з Середньої Азії і дозвіл експорту газу "приватними незалежними компаніями з Росії".

Прем'єр-міністр заявляв, що в січні ціни на газ не подешевшають, так як "постачальники газу вже витратилися".

У МВФ висловили стурбованість на бажання Кабміном ввести держрегулювання ціни на газ. У меморандумі, який уряд підписував з МВФ, було чітке зобов'язання України по ринкового ціноутворення тарифів на газ.