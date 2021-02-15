Вітренко назвав реальну вартість видобутого в Україні газу

За словами Юрія Вітренка, собівартість українського газу не перевищує трьох гривень за кубометр, проте продавати його населенню за собівартістю неможливо.

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики України Юрій Вітренко в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що реальна вартість газу, видобутого в Україні, становить приблизно три гривні за кубометр. Заява була зроблена в суботу, 13 лютого.

"На жаль, "Нафтогаз" закуповував газ влітку і восени 2019 року, коли газ був дорогий, приблизно стільки ж, скільки коштує зараз. Тому "Нафтогаз" на цьому газі нічого особливо не заробив. Він заробляє на газі власного видобутку, якого, як я і кажу, собівартість приблизно до 3 грн, він потім його продає дорожче, а цей прибуток потім він спрямовує в бюджет", — сказав він.

Вітренко зазначив, що держкомпанія "Нафтогаз" є збитковою, і підвищення тарифів не змінило цю ситуацію. Водночас він пояснив, чому газ коштує більше своєї собівартості.

"Собівартість, умовно, 2,6 гривні, чому б не продавати по 2,6 гривні, а навіщо продавати по 6,99? Пояснюю. Тому що багато людей не можуть платити навіть по 2,6 гривні. Тому що є пенсіонери, інваліди, є багато людей, які отримують субсидію. І ці субсидії потрібно з чогось платити", — заявив т. в. о. міністра.

Нагадаємо, згідно з рішенням уряду, ціна газу для побутових споживачів не повинна перевищувати 6,99 грн за кубометр (без плати за розподіл). За словами прем'єр-міністра, частина споживачів завдяки цьому зможе економити до 30%. Утім, як пізніше заявив міністр Кабміну Олег Немчінов, це лише "тимчасовий захід", а після закінчення опалювального сезону ціни повернуться до ринкових показників.

Через тарифи на газ, в Україні періодично проходять акції протесту. Остання така відбулася в Лубнах на Полтавщині та Мукачево в Закарпатській області. Люди там перекрили дороги на знак протесту.