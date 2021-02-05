Тарифные протесты: украинцы перекрыли дороги в двух областях (видео)

На Полтавщине и Закарпатье заблокировали проезд автомобилей

В пятницу, 5 февраля, украинцы вновь перекрывают автомобильные трассы, требуя снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

По информации бывшего народного депутата Игоря Мосийчука, в Лубнах Полтавской области перекрыта дорога. Собравшиеся требуют создать коммунальное предприятие, которое вместо "Лубныгаз" будет обслуживать газораспределительные сети низкого и среднего давления. Участники протеста считают, что это позволит снизить тарифы на газ в два раза.

[ + – ] протест в Лубнах

В Мукачево Закарпатской области перекрыли трассу международного значения Киев-Чоп, выражая таким образом протест против повышения тарифов.

Митингующие на выезде из города ходят по пешеходному переходу и не пропускают автомобили.

[ + – ] Протест в Мукачево

Напомним, 25 января моряки перекрывали трассу Одесса-Киев, протестуя против коррупции.

18 января в Черновицкой области возмущенные увеличением коммунальных тарифов люди перекрыли движение транспорта в нескольких селах и в городе Кицмань.

В тот же день жители Полтавы перекрыли международную трассу Киев-Харьков, протестуя против тарифов на газ и платы за его транспортировку.