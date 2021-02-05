Тарифные протесты: украинцы перекрыли дороги в двух областях (видео)
На Полтавщине и Закарпатье заблокировали проезд автомобилей
В пятницу, 5 февраля, украинцы вновь перекрывают автомобильные трассы, требуя снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
По информации бывшего народного депутата Игоря Мосийчука, в Лубнах Полтавской области перекрыта дорога. Собравшиеся требуют создать коммунальное предприятие, которое вместо "Лубныгаз" будет обслуживать газораспределительные сети низкого и среднего давления. Участники протеста считают, что это позволит снизить тарифы на газ в два раза.
В Мукачево Закарпатской области перекрыли трассу международного значения Киев-Чоп, выражая таким образом протест против повышения тарифов.
Митингующие на выезде из города ходят по пешеходному переходу и не пропускают автомобили.
Напомним, 25 января моряки перекрывали трассу Одесса-Киев, протестуя против коррупции.
18 января в Черновицкой области возмущенные увеличением коммунальных тарифов люди перекрыли движение транспорта в нескольких селах и в городе Кицмань.
В тот же день жители Полтавы перекрыли международную трассу Киев-Харьков, протестуя против тарифов на газ и платы за его транспортировку.