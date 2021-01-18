В Черновицкой области люди перекрыли дороги из-за высоких тарифов (фото)

Полиция предупреждает водителей об осложнении движения в направлении Ивано-Франковской области.

В Черновицкой области возмущенные увеличением коммунальных тарифов люди перекрыли движение транспорта в нескольких селах и в городе Кицмань.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области в Facebook.

Тем временем полиция предупреждает водителей об осложнении движения в направлении Ивано-Франковской области.

"В настоящее время полицейские зафиксировали перекрытие движения транспорта местными жителями в селах Мамаевцы, Дубовке, Берегомет, Неполоковцы, Оршовцы и в городе Кицмань. Непрерывно двигаясь по пешеходным переходам, граждане таким образом выражают недовольство тарифами на коммунальные услуги", – говорится в сообщении.

Полицейские просят водителей учитывать ситуацию на этих автодорогах во время планирования поездок.

Отмечается, что в местах проведения акций протеста работают сотрудники полиции Черновицкой области. Правоохранители следят за порядком и охраняют безопасность дорожного движения.

"Полицейские общаются с организаторами и участниками акции, подчеркивают недопустимость любого нарушения публичной безопасности и порядка", – добавили в полиции.

Недавно сообщалось, что жители Полтавы перекрыли международную трассу Киев-Харьков, протестуя против тарифов на газ и платы за его транспортировку. Несколько десятков граждан требовали направлять украинский газ, в первую очередь, на потребности отечественных потребителей. По их мнению, это существенно снизит его цену для населения.