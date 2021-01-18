У Чернівецькій області люди перекрили дороги через високі тарифи (фото)

Поліція попереджає водіїв про ускладнення руху в напрямку Івано-Франківської області.

У Чернівецькій області обурені збільшенням комунальних тарифів люди перекрили рух транспорту в кількох селах і в місті Кіцмань.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецькій області у Facebook.

Тим часом поліція попереджає водіїв про ускладнення руху в напрямку Івано-Франківської області.

"На даний момент поліцейські зафіксували перекриття руху транспорту місцевими жителями в селах Мамаївці, Дубівці, Берегометі, Неполоківці, Оршівці та в місті Кіцмань. Безперервно рухаючись пішохідними переходами, громадяни таким чином висловлюють невдоволення тарифами на комунальні послуги", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські просять водіїв враховувати ситуацію на цих автошляхах під час планування поїздок.

Відзначається, що в місцях проведення акцій протесту працюють співробітники поліції Чернівецької області. Правоохоронці стежать за порядком і охороняють безпеку дорожнього руху.

"Поліцейські спілкуються з організаторами та учасниками акції, наголошують на неприпустимості будь-якого порушення громадської безпеки та порядку", — додали в поліції.

Нещодавно повідомлялося, що жителі Полтави перекрили міжнародну трасу Київ-Харків, протестуючи проти тарифів на газ і плати за його транспортування. Кілька десятків громадян вимагали направляти український газ, в першу чергу, на потреби вітчизняних споживачів. На їхню думку, це суттєво знизить його ціну для населення.