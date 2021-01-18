В Полтаве перекрыли трассу Киев-Харьков из-за тарифов на газ (фото, видео)

Люди требуют направлять отечественный газ на нужды отечественных потребителей.

Жители Полтавы перекрыли международную трассу Киев-Харьков, протестуя против тарифов на газ и платы за его транспортировку. Соответствующие фото опубликованы в местных СМИ и соцсетях.

Несколько десятков граждан требовали направлять украинский газ, в первую очередь, на потребности отечественных потребителей. По их мнению, это существенно снизит его цену для населения. Люди постоянно двигались по пешеходному переходу, а в руках держали плакаты "Украинцам – украинский газ", "Нет – коррупционной власти", "Тарифы – ограбление украинцев".

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Как сообщает издание "Коло", сначала участники акции блокировали движение всех авто, но после разговора с правоохранителями таки начали пропускать грузовики. В свою очередь патрульные организовали объезд транспорта по улице Кагамлика.

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Второй митинг против тарифов прошел под стенами Полтавской облгосадминистрации, где собрались люди, которые держали плакаты с требованием справедливых тарифов и отставки первых лиц области.

Протесты против высоких тарифов на газ прокатились по всей стране. А 15 января на Майдане Независимости началась акция под названием "Стоп тарифный геноцид". Участники протеста требовали, чтобы президент страны, правительство, представители "Нафтогаза" и НКРЭКП разработали решение касательно реального уменьшения стоимости "голубого топлива" и его распределения.

На внеочередном заседании 18 января Кабмин принял постановление, которым устанавливается максимальная цена на газ для потребителей. Она составит 6,99 грн за кубометр и будет действовать до завершения текущего отопительного сезона или до завершения карантина.

В МВФ выразили обеспокоенность желанием Кабмина ввести госрегулирование цены на газ. В меморандуме, который правительство подписывало с фондом, есть обязательство Украины по рыночному ценообразованию тарифов на газ.