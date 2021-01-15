"Остановите геноцид". В Киеве вышли на протест с требованием снизить тарифы на газ (фото)

Участники держали плакаты со слоганами "локдаун — офшорам, нет — поборам", "нет постановлению "№1325 от 28.12.2020" и "пусть горят дворцы".

Утром 15 января на Майдане Независимости началась акция против увеличения тарифов на газ и его распределение под названием "Стоп тарифный геноцид". Об этом рассказывает издание "Страна".

По информации журналистов, акция началась в 10:00. К тому моменту на площади собралось около 50 человек. Участники протеста требовали, чтобы президент страны, правительство, представители "Нафтогаза" и НКРЭКП разработали решение касательно реального уменьшения стоимости "голубого топлива" и его распределения.

Также протестующие заявляли, что СНБО должен инициировать возвращение газотранспортных и распределительных сетей, которыми пользуются частные акционерные компании, в собственность местных советов.

Глава движения "SaveФОП" Сергей Доротич, который поддержал акцию, считает, что рост тарифов приведет к увеличению цен на товары и услуги.

А одна из пенсионерок, которая пришла на митинг, заявила, что ей не хватает пенсии для того, чтобы оплачивать коммунальные услуги. По ее словам, ей в месяц приходит 2300 грн пособия от государства, а последняя платежка за "коммуналку" составила 3900 грн.

Отметим, с начала 2021 года по всей стране проходят массовые протесты. Украинцы начали выходить на улицы из-за роста цены на распределение газа.

Антимонопольный комитет Украины проверит возросшие тарифы и обяжет НКРЭКУ исправить ситуацию.

Кабмин планирует ввести госрегулирование цены на газ до стоимости 6,99 грн за кубометр. По словам премьер-министра, часть потребителей благодаря этому сможет экономить до 30%. Впрочем, как позже заявил министр Кабмина Олег Немчинов, это лишь "временная мера", а после окончания отопительного сезона цены вернутся к рыночным показателями. А и.о. главы Минэнерго заявил, что одним из шагов для выхода из газового кризиса является транзита "голубого топлива" из Средней Азии и разрешение экспорта газа "частными независимыми компаниями из России".

Премьер-министр заявлял, что в январе цены на газ не подешевеют, так как "поставщики газа уже потратились".

В МВФ выразили обеспокоенность на желание Кабмином ввести госрегулирование цены на газ. В меморандуме, который правительство подписывало с МВФ, было четкое обязательство Украины по рыночному ценообразованию тарифов на газ.