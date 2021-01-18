У Полтаві перекрили трасу Київ-Харків через тарифи на газ (фото, відео)

Люди вимагають направляти вітчизняний газ на потреби вітчизняних споживачів.

Жителі Полтави перекрили міжнародну трасу Київ-Харків, протестуючи проти тарифів на газ і плати за його транспортування. Відповідні фото опубліковані в місцевих ЗМІ та соціальних мережах.

Кілька десятків громадян вимагали направляти український газ спершу на потреби вітчизняних споживачів. На їхню думку, це суттєво знизить його ціну для населення. Люди постійно рухалися по пішохідному переходу, а в руках тримали плакати "Українцям — український газ", "Ні — корупційній владі", "Тарифи — пограбування українців".

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Як повідомляє видання "Коло", спочатку учасники акції блокували рух усіх авто, але після розмови з правоохоронцями таки почали пропускати вантажівки. У свою чергу патрульні організували об'їзд транспорту по вулиці Кагамлика.

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Другий мітинг проти тарифів пройшов під стінами Полтавської облдержадміністрації, де зібралися люди, які тримали плакати з вимогою справедливих тарифів і відставки перших осіб області.

Протести проти високих тарифів на газ прокотилися всією країною. А 15 січня на Майдані Незалежності почалася акція під назвою "Стоп тарифний геноцид". Учасники протесту вимагали, щоб президент країни, уряд, представники "Нафтогазу" і НКРЕКП розробили рішення щодо реального зменшення вартості "блакитного палива" і його розподілу.

На позачерговому засіданні 18 січня Кабмін прийняв постанову, якою встановлюється максимальна ціна на газ для споживачів. Вона складе 6,99 грн за кубометр і буде діяти до завершення поточного опалювального сезону або до завершення карантину.

У МВФ висловили стурбованість бажанням Кабміну ввести держрегулювання ціни на газ. У меморандумі, який уряд підписував з фондом, є зобов'язання України щодо ринкового ціноутворення тарифів на газ.