Правительство установило максимальную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр

Установленная правительством цена на 1,5 грн ниже той, которая была в 2018–2019 годах.

На внеочередном заседании 18 января Кабмин принял постановление, которым устанавливается максимальная цена на газ для потребителей. Такая цена будет действовать до завершения текущего отопительного сезона или до завершения карантина. Поставщики газа не могут устанавливать цену выше 6,99 грн за кубометр, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, установленная правительством цена ниже на 1,5 грн той, которая была в 2018–2019 годах. В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5–3 тысячи грн. Это было 75% тогдашней минимальной зарплаты. Предельная цена в 6,99 грн означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше и составит около 40% от минимальной зарплаты.

Накануне замглавы ОП Юлия Свириденко говорила, что ограничение цены касается договоров между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды".

Она подчеркнула, что такое решение было принято на основе анализа ситуации на газовом рынке. Он показал, что после отмены ПСО (льготных цен для населения) маржа поставщиков выросла с 5% до 46%.

С начала 2021 года по всей стране проходят массовые протесты. Украинцы начали выходить на улицы из-за роста цены на распределение газа.

Антимонопольный комитет Украины проверит возросшие тарифы и обяжет НКРЭКУ исправить ситуацию.

Глава Минэнерго заявил, что одним из шагов для выхода из газового кризиса является транзита "голубого топлива" из Средней Азии и разрешение поставок газа "частными независимыми компаниями из России".

Премьер-министр заявлял, что в январе цены на газ не подешевеют, так как "поставщики газа уже потратились".

В МВФ выразили обеспокоенность желанием Кабмина ввести госрегулирование цены на газ. В меморандуме, который правительство подписывало с МВФ, есть обязательство Украины по рыночному ценообразованию тарифов на газ.