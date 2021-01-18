Уряд встановив максимальну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр

Встановлена урядом ціна на 1,5 грн нижча за ту, яка була в 2018-2019 роках.

На позачерговому засіданні 18 січня Кабмін прийняв постанову, якою встановлюється максимальна ціна на газ для споживачів. Така ціна буде діяти до завершення поточного опалювального сезону або до завершення карантину. Постачальники газу не можуть встановлювати ціну вище 6,99 грн за кубометр, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, встановлена урядом ціна нижче на 1,5 грн тій, яка була в 2018-2019 роках. У зимові місяці тих років платіжки в середньому становили 2,5-3 тисячі грн. Це було 75% тодішньої мінімальної зарплати. Гранична ціна в 6,99 грн означає, що при такому ж споживанні середня платіжка буде приблизно на 500 грн менше та становить близько 40% від мінімальної зарплати.

Напередодні заступник голови ОП Юлія Свириденко говорила, що обмеження ціни стосується договорів між побутовими споживачами і постачальниками, в тому числі постачальником "останньої надії".

Вона підкреслила, що таке рішення було прийнято на основі аналізу ситуації на газовому ринку. Він показав, що після скасування ПСО (пільгових цін для населення) маржа постачальників зросла з 5% до 46%.

З початку 2021 року по всій країні проходять масові протести. Українці почали виходити на вулиці через зростання ціни на розподіл газу.

Антимонопольний комітет України перевірить зрослі тарифи і зобов'яже НКРЕКУ виправити ситуацію.

Глава Міненерго заявив, що одним із кроків для виходу з газової кризи є транзиту "блакитного палива" із Середньої Азії і дозвіл поставок газу "приватними незалежними компаніями з Росії".

Прем'єр-міністр заявляв, що в січні ціни на газ не подешевшають, так як "постачальники газу вже витратилися".

У МВФ висловили стурбованість бажанням Кабміну ввести держрегулювання ціни на газ. У меморандумі, який уряд підписував із МВФ, є зобов'язання України по ринковому ціноутворенню тарифів на газ.