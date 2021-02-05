Тарифні протести: українці перекрили дороги у двох областях (відео)
На Полтавщині та Закарпатті заблокували проїзд автомобілів
У п'ятницю, 5 лютого, українці знову перекривають автомобільні траси, вимагаючи зниження тарифів на житлово-комунальні послуги.
За інформацією колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, у Лубнах Полтавської області перекрито дорогу. Присутні вимагають створити комунальне підприємство, яке замість "Лубнигаз" буде обслуговувати газорозподільні мережі низького і середнього тиску. Учасники протесту вважають, що це дозволить знизити тарифи на газ у два рази.
У Мукачеві Закарпатської області перекрили трасу міжнародного значення Київ-Чоп, висловлюючи таким чином протест проти підвищення тарифів.
Мітингувальники на виїзді з міста ходять по пішохідному переходу і не пропускають автомобілі.
Нагадаємо: 25 січня моряки перекривали трасу Одеса-Київ, протестуючи проти корупції.
18 січня в Чернівецькій області обурені збільшенням комунальних тарифів люди перекрили рух транспорту в кількох селах і в місті Кіцмань.
У той же день жителі Полтави перекрили міжнародну трасу Київ-Харків, протестуючи проти тарифів на газ і плати за його транспортування.