Тарифні протести: українці перекрили дороги у двох областях (відео)

На Полтавщині та Закарпатті заблокували проїзд автомобілів

У п'ятницю, 5 лютого, українці знову перекривають автомобільні траси, вимагаючи зниження тарифів на житлово-комунальні послуги.

За інформацією колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, у Лубнах Полтавської області перекрито дорогу. Присутні вимагають створити комунальне підприємство, яке замість "Лубнигаз" буде обслуговувати газорозподільні мережі низького і середнього тиску. Учасники протесту вважають, що це дозволить знизити тарифи на газ у два рази.

[ + – ] протест у Лубнах

У Мукачеві Закарпатської області перекрили трасу міжнародного значення Київ-Чоп, висловлюючи таким чином протест проти підвищення тарифів.

Мітингувальники на виїзді з міста ходять по пішохідному переходу і не пропускають автомобілі.

[ + – ] Протест у Мукачево

Нагадаємо: 25 січня моряки перекривали трасу Одеса-Київ, протестуючи проти корупції.

18 січня в Чернівецькій області обурені збільшенням комунальних тарифів люди перекрили рух транспорту в кількох селах і в місті Кіцмань.

У той же день жителі Полтави перекрили міжнародну трасу Київ-Харків, протестуючи проти тарифів на газ і плати за його транспортування.