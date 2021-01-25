Моряки перекрыли трассу Одесса-Киев, протестуя против коррупции (фото, видео)

Люди требуют отставки ряда высокопоставленных чиновников, среди которых – глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

Вслед за протестующими против тарифов на акцию с перекрыванием дороги вышли и моряки, которые выступили против коррупции в сфере дипломирования, передает 048.ua.

Мирные протесты прошли в Одессе и еще в нескольких городах Украины, сообщает портал одесских новостей. Люди перекрыли трассу на Киев возле поста полиции "Дачное". Они пропускали только маршрутные автобусы и автомобили экстренных служб.

Около полусотни людей в 9:30 собрались на улице Грушевского, после чего пошли на трассу. По информации журналистов, всего в акции принимали участие более ста моряков.

Организатор мероприятия Кристина Король заявила, что на сегодня моряк ни одного документа не может получить без взятки.

"Такая ситуация сложилась из-за заинтересованных лиц, которые получают по 6 миллионов в месяц. Их цель – уничтожить морскую отрасль в Украине, чтобы все моряки уехали работать в страну-агрессор", – пояснила она.

Собравшиеся перекрыли трассу и требовали, чтобы к ним приехал глава Одесской ОГА, поскольку хотели передать ему свои претензии и просьбы.

"Мы протестуем против коррупции в морской отрасли и необоснованного повышения практически в 10 раз цен за дипломирование и сертификацию специалистов. Если раньше один из таких документов обходился моряку примерно в 500 долларов, то сейчас — 5000 долларов. Требуем встречи с председателем облгосадминстрации, руководителем СБУ, чтобы изложить свои требования", — отметил один из участников акции старпом Юрий Король в комментарии журналисту "Укринформа".

В руках участники акции держали плакаты "Мы хотим с президентом Украины диалог", "Нет взятки – нет диплома", "Моряки в плену коррупции" и скандировали "Моряк – не банкомат", "Криклий – лжец!" и тому подобное. Люди уверены, что министр инфраструктуры Владислав Криклий либо не может убрать коррупцию в этой сфере, либо тоже заинтересован в ней.

Среди требований участников акции – отставка Криклия, а также и.о. председателя Госслужбы морского и речного транспорта Украины Андрея Глазкова, рассмотрение и поддержка проекта приказа Министерства инфраструктуры Украины об упрощении системы дипломирования моряков от 2 ноября 2020 года, принятие ВРУ проекта Закона №3944, который вносит изменения в ст.51 Кодекса торгового мореплавания Украины, чтобы отменить экзамены для повторного подтверждения действительности дипломов моряков.

К морякам также присоединятся представители Портофлота, которым, по словам организации, также перекрыли возможность получения необходимых документов и устроили массовые увольнения.

Позже акция протеста переместилась под стены ОГА. К людям вышла советник губернатора Светлана Фабрикант. Она заверила, что руководство в курсе сложившейся ситуации.

"19 числа, еще до митингов, мы подготовили письмо на имя президента и премьер-министра. В письме есть все, чтобы изменить ситуацию. По нашему мнению, нужно что-то делать с чиновником из министерства, благодаря которому и возникла ситуация", – заявила Фабрикант.

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Инициатором протестов в Одессе, Киеве, Херсоне, Николаеве, Измаиле, Мариуполе и Очакове выступает общественная организация "Украинское объединение моряков" (Ukrainian Seafarers Union).

Напомним, по результатам последнего опроса КМИС, в "Топ-3" актуальных бед страны попали: война в Донбассе (ней озабочены 63% респондентов), коррупция (заботит 53% респондентов) и безработица (волнует 43% участников исследования).