Моряки перекрили трасу Одеса-Київ, протестуючи проти корупції (фото, відео)

Люди вимагають відставки ряду високопоставлених чиновників, серед яких — голова Мінінфраструктури Владислав Криклій.

Слідом за протестувальниками проти тарифів на акцію з перекриванням дороги вийшли і моряки, які виступили проти корупції у сфері дипломування, передає 048.ua.

Мирні протести пройшли в Одесі та ще в кількох містах України, повідомляє портал одеських новин. Люди перекрили трасу на Київ біля поста поліції "Дачне". Вони пропускали тільки маршрутні автобуси й автомобілі екстрених служб.

Близько півсотні людей о 9:30 зібралися на вулиці Грушевського, після чого пішли на трасу. За інформацією журналістів, усього в акції брали участь більше ста моряків.

Організатор заходу Христина Король заявила, що на сьогодні моряк жодного документа не може отримати без хабара.

"Така ситуація склалася через зацікавлених осіб, які отримують по 6 мільйонів на місяць. Їхня мета — знищити морську галузь в Україні, щоб усі моряки поїхали працювати до країни-агресора", — пояснила вона.

Присутні перекрили трасу і вимагали, щоб до них приїхав голова Одеської ОДА, оскільки хотіли передати йому свої претензії і прохання.

"Ми протестуємо проти корупції в морській галузі та необґрунтованого підвищення практично в 10 разів цін за дипломування і сертифікацію фахівців. Якщо раніше один з таких документів обходився моряку приблизно в 500 доларів, то зараз — 5000 доларів. Вимагаємо зустрічі з головою облдержадмінстрації, керівником СБУ, щоб викласти свої вимоги", — зазначив один з учасників акції старпом Юрій Король у коментарі журналісту" Укрінформу".

У руках учасники акції тримали плакати "Ми хочемо з президентом України діалог", "Немає хабара — немає диплома", "Моряки в полоні корупції" і скандували "Моряк — НЕ банкомат", "Криклій — брехун!" і тому подібне. Люди впевнені, що міністр інфраструктури Владислав Криклій або не може прибрати корупцію в цій сфері, або теж зацікавлений у ній.

Серед вимог учасників акції — відставка Криклія, а також в.о. голови Держслужби морського та річкового транспорту України Андрія Глазкова, розгляд і підтримка проєкту наказу Міністерства інфраструктури України щодо спрощення системи дипломування моряків від 2 листопада 2020 року, ухвалення ВРУ проєкту Закону №3944, який вносить зміни до ст.51 Кодексу торговельного мореплавства України, щоб скасувати іспити для повторного підтвердження дійсності дипломів моряків.

До моряків також приєднаються представники Портофлота, що, за словами організації, також перекрили можливість отримання необхідних документів і влаштували масові звільнення.

Пізніше акція протесту перемістилася під стіни ОДА. До людей вийшла радник губернатора Світлана Фабрикант. Вона запевнила, що керівництво в курсі ситуації, що склалася.

"19 числа, ще до мітингів, ми підготували лист на ім'я президента і прем'єр-міністра. У листі є все, щоб змінити ситуацію. На нашу думку, потрібно щось робити з чиновником з міністерства, завдяки якому і виникла ситуація", — заявила Фабрикант.

[ + – ]

Ініціатором протестів в Одесі, Києві, Херсоні, Миколаєві, Ізмаїлі, Маріуполі та Очакові виступає громадська організація "Українське об'єднання моряків" (Ukrainian Seafarers Union).

Нагадаємо: за результатами останнього опитування КМІС, у "Топ-3" актуальних бід країни потрапили : війна на Донбасі (нею стурбовані 63% респондентів), корупція (турбує 53% респондентів) і безробіття (хвилює 43% учасників дослідження).