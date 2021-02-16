Газ для населения до конца года не будет дороже 6,99 грн, – Витренко

Правительство намерено удерживать цену не административными, а рыночными мерами.

Цена газа для населения до конца 2021 года не превысит действующий уровень 6,99 грн за кубометр. Об этом сказал исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в рамках форума "Украина 30. Платежка".

Он признал, что исходя из конъюнктуры европейского рынка, можно ожидать, что будет рост цен на газ, "однако правительство этого не допустит". Кабмин сейчас работает над решением, которое позволит до конца этого года сохранить цену на газ для бытовых потребителей на уровне не выше нынешних 6,99 грн, сообщил глава Минэнерго.

С этой целью, в частности, будет обеспечен выход газа украинской добычи на рынок в виде годового продукта с его последующей реализацией поставщиками населению.

Витренко считает, что удержание цены будет достигнуто за счет конкуренции поставщиков. "Мы не будем даже устанавливать какие-то административные ограничения, мы просто хотим сделать такую структуру рынка, такой дизайн рынков, так бороться со злоупотреблениями, чтобы рыночным способом сделать так, что будут разные цены, при этом они не будут выше, чем 6,99 грн", – пообещал он.

Напомним, по словам Витренко, себестоимость украинского газа не превышает трех гривен за кубометр, однако продавать его населению по себестоимости не представляется возможным. "Себестоимость, условно, 2,6 гривны, почему бы не продавать по 2,6 гривны, а зачем продавать по 6,99? Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего платить", – заявил он.

Также Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о смене руководства "Нафтогаза", которое возглавляет Андрей Коболев, и уволить членов Наблюдательного совета. По мнению Витренко, причин для смены кадров несколько: невыполнение показателей по добыче газа, которые были утверждены правительством, и планы дальнейшего сокращения добычи.