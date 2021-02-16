Газ для населення до кінця року не буде дорожче 6,99 грн, — Вітренко

Уряд має намір утримувати ціну не адміністративними, а ринковими заходами.

Ціна газу для населення до кінця 2021 року не перевищить чинний рівень 6,99 грн за кубометр. Про це сказав виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко в рамках форуму "Україна 30. Платіжка".

Він визнав, що виходячи з кон'юнктури європейського ринку, можна очікувати, що буде зростання цін на газ, "однак уряд цього не допустить". Кабмін зараз працює над рішенням, яке дозволить до кінця цього року зберегти ціну на газ для побутових споживачів на рівні не вище нинішніх 6,99 грн, повідомив глава Міненерго.

Із цією метою, зокрема, буде забезпечений вихід газу українського видобутку на ринок у вигляді річного продукту з його подальшою реалізацією постачальниками населенню.

Вітренко вважає, що утримання ціни буде досягнуто за рахунок конкуренції постачальників. "Ми не будемо навіть встановлювати якісь адміністративні обмеження, ми просто хочемо зробити таку структуру ринку, такий дизайн ринків, так боротися зі зловживаннями, щоб ринковим способом зробити так, що будуть різні ціни, при цьому вони не будуть вище, ніж 6,99 грн ", — пообіцяв він.

Нагадаємо, за словами Вітренка, собівартість українського газу не перевищує трьох гривень за кубометр, проте продавати його населенню за собівартістю неможливо. "Собівартість, умовно, 2,6 гривні, чому б не продавати по 2,6 гривні, а навіщо продавати по 6,99? Пояснюю. Тому що багато людей не можуть платити навіть по 2,6 гривні. Тому що є пенсіонери, інваліди, є багато людей, які отримують субсидію. І ці субсидії потрібно з чогось платити", — заявив він.

Також Вітренко запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигалю розглянути питання про зміну керівництва "Нафтогазу", яке очолює Андрій Коболєв, і звільнити членів Наглядової ради. На думку Вітренка, причин для зміни кадрів кілька: невиконання показників із видобутку газу, які були затверджені урядом, і плани подальшого скорочення видобутку.