Витренко призвал Шмыгаля уволить Коболева и набсовет Нафтогаза, - СМИ

Кроме того, и.о. министра энергетики просит у правительства провести аудит Нафтогаза.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о смене руководства Нафтогаза, которое возглавляет Андрей Коболев, и уволить членов Наблюдательного совета. Об этом пишет LB.ua.

По мнению Витренко, причин для смены кадров несколько: невыполнение показателей по добыче газа, которые были утверждены правительством, и планы дальнейшего сокращения показателей добычи.

В июне 2019 набсовет Нафтогаза утвердила бизнес-план дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" на 2019-2023 годы, которым, в частности, установлено прогноз добычи природного газа АО "Укргаздобыча" в объеме 15,0 млрд куб. метров в 2019 году, и 14,9 млрд куб. метров в 2020 году. Это, сообщил Витренко, противоречит распоряжению Кабмина от 20.03.2019 № 161-р и постановлении от 26.04.2017 № 351 об утверждении основных принципов осуществления государственной собственности АО "НАК "Нафтогаз Украины", согласно которым добыча должна составить в 2019 году не менее как 18,2 млрд. куб. метров газа, в 2020 году — не менее 20,1 млрд куб. метров.

Второй причиной Витренко назвал дальнейшие планы по сокращению добычи газа. По его словам, на период 2021-2025 годов Нафтогаз ожидает сокращения добычи — прогнозные объемы в 2025 году от 9,9 до 12,5 млрд куб. метров по разным сценариям.

Третья причина — результаты ревизии финхоздеятельности Нафтогаза за период с 01.10.2018 по 31.12.2019, проведенной Госаудитслужбой, которыми установлены нарушения, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 75,5 млрд гривен.

"Учитывая приведенные выше факты, а также принимая во внимание информацию, приведенную в приложениях к этому письму, Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО "НАК "Нафтогаз Украины", прекращение контрактов с членами Наблюдательного совета АО "НАК "Нафтогаз Украины" и проведение конкурсов на замещение соответствующих должностей", — заявил Витренко в письме Шмыгалю.

Витренко предложил провести аудит эффективности деятельности Нафтогаза и всех предприятий, входящих в "Группу Нафтогаз".

Издание пишет, что сейчас уволить главу Нафтогаза может лишь Набсовет, который сейчас состоит из 5 действующих членов — 2 от государства и 3 независимых. Вместе с тем, согласно уставу НАК, собрание акционеров, которым является Кабинет министров, может досрочно прекратить полномочия всего состава Наблюдательного совета, или некоторых ее членов и назначить новый состав или отдельных членов этого органа.

В 2019 году начали появляться слухи о конфликте Витренко и Коболева. В конце июля 2019 года Коболев подтвердил, что у него есть "практичный" конфликт с Витренко, который "активно развивается". Также он добавил, что конфликт начался еще в 2018 году, но подробнее его обсуждать отказался, сославшись на "политические перспективы пана Юрия".

В августе 2019 года года Витренко сказал, что причиной конфликта стал "процесс управленческой трансформации компании".

В июле 2020 года Витренко уволили с должности исполнительного директора "Нафтогаза". Тогда сам Витренко рассказывал, что первой причиной увольнения стала его активная позиция в борьбе с "Газпромом", что не нравилось ни России, ни ее "бизнес-партнерам в Украине". Второй причиной увольнения он назвал конфликт с Коболевым, который, по словам Витренко, стал "частью системы власти".