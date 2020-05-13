Юрия Витренко увольняют из Нафтогаза по сокращению штата
2020-05-13 13:05:35
Одной из причин увольнения он назвал конфликт с главой компании Андреем Коболевым
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" сообщил в Facebook, что его официально проинформировали о том, что его должность сокращают. Это означает, что через два месяца его уволят из компании.
"Поскольку постоянно приходится бороться с дезинформацией, изложу свое видение ситуации", – написал Витренко.
Первой глубинной причиной увольнения он назвал свою активную позицию в борьбе с "Газпромом", что не понравится ни России, ни ее "бизнес-партнерам в Украине". Последней же каплей стал подготовленный его командой детальный анализ возможностей предъявить новые иски к "Газпрому" на 17 млрд долларов.
Второй такой причиной Витренко считает конфликт с главой правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, который стал "частью системы власти". "Мое увольнение – это реакция Коболева на неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла. В свою очередь, этим пользуются те, кто держит Коболева в этом кресле".
Глава Нафтогаза пока не комментировал эту ситуацию.
Напомним, что в СМИ и соцсетях давно сообщалось о конфликте Витренко и Коболева. В конце июля 2019 года Коболев подтвердил, что у него есть "практичный" конфликт с Витренко, который "активно развивается". Также он добавил, что кофикт начался еще в прошлом году, но подробнее его обсуждать отказался, сославшись на "политические перспективы господина Юрия".
В августе прошлого года Витренко сказал, что причиной конфликта стал процесс управленческой трансформации компании.
Недавно в группе "Нафтогаз" была создана должность главного исполнительного директора, ее занял Отто Ватерландер. Он сохранил за собой должность исполнительного директора по трансформации группы.
Как ранее сообщал Фокус:
- Газовые переговоры в Минске были политическими. Поэтому в них участвовал помощник президента Андрей Ермак, сказал Витренко
- Плата за организацию транзита по территории Украины, которая указана в контракте "Газпрома" и "Нафтогаза", является конфиденциальной информацией, сообщил Витренко.
- Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по злоупотреблению монопольным положением со стороны "Нафтогаза Украины". Проверка касается цен на природный газ, которые устанавливались с 1 ноября 2018 года.
- Сезон закачки в подземные хранилища газа уже начался, и на следующий сезон необходимо закачать 2–3 млрд кубометров.