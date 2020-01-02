Витренко объяснил, почему засекретили тариф на транзит газа

В "Нафтогазе" уверяют, что такая секретность является обычной практикой коммерческих компаний

Плата за организацию транзита по территории Украины, которая указана в контракте "Газпрома" и "Нафтогаза", является конфиденциальной информацией. Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.

Он напомнил, что в конце 2019 года тарифы на транспортировку газа установил регулятор НКРЭКУ. "Нафтогаз" лишь добавляет плату за свои услуги (понятно, что она не может быть отрицательной). Плата за организацию транзита, которая указана в контракте с "Газпромом", является конфиденциальной информацией, поскольку и сами контракты являются конфиденциальными (обычная практика коммерческих компаний)", – написал Витренко.

По его расчетам, гарантированные доходы от транзита составят $7,2 млрд за пять лет.

"Учитывая общий гарантированный объем (65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд на следующие четыре года; то есть 225 млрд кубометров за пять 5 лет), получается, что за прокачку тысячи кубометров заранее забронированных мощностей "Газпром" заплатит минимум $32", – подсчитал он.

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