Коболев о новой газовой войне с РФ: Все может быть, это жизнь

Главная гарантия отсутствия в будущем такой войны – новый контракт с "Газпромом", подписанный по европейским правилам

Никто не может гарантировать, что спустя какое-то время между Украиной и РФ разгорится новая газовая война.

Об этом на брифинге рассказал глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

"Все может быть, это жизнь. Такой гарантии в отношении любого контрагента вам никто никогда не даст. Это невозможно", – считает Коболев.

В то же время, он отметил, что новый договор по транзиту газа подписан по европейским правилам.

К тому же, Россия фактически гарантировала выплату Украине $7 млрд за транзит в Европу и эта сумма еще может увеличиться.

"РФ гарантировала выплатить Украине $7 млрд в течение следующих пяти лет и эта сумма может быть большей, потому что те объемы, которые были заказаны – это минимальные объемы газа с точки зрения "Нафтогаза", – пояснил глава НАК.

Также он добавил, что вряд ли Россия сможет достроить "Северный поток-2" до конца 2020 года, а потому объем транспортируемого газа в ЕС через Украину, с учетом "Турецкого потока", может составить 75 млн кубометров.

Как ранее сообщал Фокус:

19 декабря, представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.

Глава "Нафтогаза" считает, мол согласие РФ подписать долгосрочный транзитный контракт во многом связано с введением американских санкций по газопроводу "Северный поток-2".