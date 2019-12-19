РФ и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве

Российская и украинская стороны пришли к принципиальному соглашению относительно транзита газа.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии на переговорах Марош Шефчович во время брифинга по итогам переговоров, пишет Интерфакс-Уараина.

"Мы достигли соглашения в принципе", – сказал он.

По его словам, достигнутые в ходе многочасовых переговоров договоренности завтра, 20 декабря, обсудят в столицах.

Как утверждает министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, в ходе переговоров между Украиной, РФ и ЕС был выработан конечный протокол, который приближает стороны к финальным договорам по транзиту газа.

По его словам, наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве. Также на прямой связи будет находиться Европейская комиссия.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, в свою очередь, также заявил, что стороны подготовили проект протокола.

"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола", – сказал Новак.

По его словам, в ближайшее время проект соглашения будет доработан.

Как ранее сообщал Фокус:

18 декабря глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что оценивает вероятность подписания контракта на транзит газа с "Газпромом" с 1 января 2020 года как крайне низкую.