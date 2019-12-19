РФ и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа
2019-12-19 23:09:33
Наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве
Российская и украинская стороны пришли к принципиальному соглашению относительно транзита газа.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии на переговорах Марош Шефчович во время брифинга по итогам переговоров, пишет Интерфакс-Уараина.
"Мы достигли соглашения в принципе", – сказал он.
По его словам, достигнутые в ходе многочасовых переговоров договоренности завтра, 20 декабря, обсудят в столицах.
Как утверждает министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, в ходе переговоров между Украиной, РФ и ЕС был выработан конечный протокол, который приближает стороны к финальным договорам по транзиту газа.
По его словам, наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве. Также на прямой связи будет находиться Европейская комиссия.
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, в свою очередь, также заявил, что стороны подготовили проект протокола.
"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола", – сказал Новак.
По его словам, в ближайшее время проект соглашения будет доработан.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 декабря глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что оценивает вероятность подписания контракта на транзит газа с "Газпромом" с 1 января 2020 года как крайне низкую.
- 19 декабря стало известно, что "Газпром" готов выплатить "Нафтогазу" $3 млрд по Стокгольмскому арбитражу, но не деньгами и не газом.