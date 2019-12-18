Вероятность подписания контракта на транзит газа с 1 января стремится к нулю, – Коболев

Трехсторонние переговоры по транзиту газа назначены на четверг, 19 декабря

Российский монополист "Газпром" подтвердил свое участие в трехсторонних газовых переговорах в Берлине 19 декабря.

Об этом сообщил источник в украинском правительстве агентству "Интерфакс-Украина".

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович накануне сообщил, что очередные трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и Еврокомиссией назначены на четверг, 19 декабря.

При этом, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что оценивает вероятность подписания контракта на транзит газа с "Газпромом" с 1 января 2020 года как крайне низкую.

"Можно говорить, что вероятность подписания транзитного контракта с 1 января еще какая-то есть, но очень-очень маленькая. С каждой минутой она стремится к нулю", – сказал он в ходе проходящего отчета компании по реализации плана анбандлинг.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер Алексей Гончарук заявил, что этой зимой в Украине не будет энергетического кризиса, независимо от результатов переговоров с российским Газпромом.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год. Главное условие - отказ от всех претензий в судах.

"Нафтогаз" в своем ответе заявил, что расчитвает только на заключение долгосрочного контракта.

"Нафтогаз" подал ходатайство в суд Латвии об аресте в этой стране, по решению Стокгольмского арбитража, активов "Газпрома".

На переговорах по газу в Вене 6 декабря "Нафтогаз Украины" сообщил "Газпрому" о готовности рассмотреть возможность погашения задолженности в 3 млрд долларов поставками газа.

Недавно некоторые российские СМИ сообщили о достижении "предварительных договоренностей по транзиту". В пресс-службе "Нафтогаза" заявили, что никаких договоренностей с Россией по транзиту газа у Украины пока нет.