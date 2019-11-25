"Нафтогаз" ответил на предложение "Газпрома" по транзиту газа
2019-11-25 14:41:24
В НАК говорят, что согласны с вариантом контракта, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович
В "Нафтогазе" не видят легитимных оснований для того, чтобы не заключать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" по транзиту газа.
Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.
Витренко пишет, что "Нафтогаз" отправил россиянам ответ на предложение по транзиту.
В ответе, в частности, говорится, что стороны должны продолжать переговоры по транзиту в трехстороннем формате при участии Еврокомиссии.
Также в НАК согласны с вариантом контракта, который предложил вице-президент ЕК Марош Шефчович.
"У нас нет никаких сомнений, что этот вариант соответствует как европейским правилам, так и легитимным интересам украинской и российской стороны", – говорят в "Нафтогазе".
По словам Витренко, если же "Газпром" рассматривает свое предложение (контракт по транзиту на один год, – ред.) как вариант на тот случай, если он не успеет заключить долгосрочный контракт, то такой контракт все-равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам.
"Мы придерживаемся конструктивной и неконфронтационной позиции, и потому в ответ на предложение "Газпрома" напомнили о других вариантах предотвращения негативных последствий от чрезвычайных ситуаций, таких как передача газа на границе Украина-РФ и операции "своп", – добавил директор НАК.
Отдельно в "Нафтогазе" напомнили "Газпрому" о решениях Стокгольмского арбитража, который обязал россиян выплатить $3 млрд.
"Нас устраивают средства, но если "Газпром" хочет выплатить этот долг посредством поставок газа, мы готовы рассмотреть такое предложение", – пишет Витренко.
Кроме того, по его словам, штраф АМКУ за монополию "Газпрома" в Украине, отзыв жалобы "Нафтогаза" в антимонопольный орган ЕС, а также старые и новые споры не должны быть условием для продолжения контракта по транзиту.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год.
- Глава Минэнерго Алексей Оржель назвал неприемлемым предложение "Газпрома", в котором россияне также предлагали отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже.
- Также в "Нафтогазе" заявили о фейке СМИ РФ по рекомментации Украине со стороны ЕК по прямым закупкам газа, ведь такая рекоммендация давалась как раз "Газпрому".
- Вице-президент ЕК Марош Шефчович недавно также говорил, что обсуждение контракта президентами Украины и РФ на "встрече четверки" позволит завершить газовые переговоры до конца этого года.