"Нафтогаз" ответил на предложение "Газпрома" по транзиту газа

В НАК говорят, что согласны с вариантом контракта, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович

В "Нафтогазе" не видят легитимных оснований для того, чтобы не заключать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" по транзиту газа.

Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Витренко пишет, что "Нафтогаз" отправил россиянам ответ на предложение по транзиту.

В ответе, в частности, говорится, что стороны должны продолжать переговоры по транзиту в трехстороннем формате при участии Еврокомиссии.

Также в НАК согласны с вариантом контракта, который предложил вице-президент ЕК Марош Шефчович.

"У нас нет никаких сомнений, что этот вариант соответствует как европейским правилам, так и легитимным интересам украинской и российской стороны", – говорят в "Нафтогазе".

По словам Витренко, если же "Газпром" рассматривает свое предложение (контракт по транзиту на один год, – ред.) как вариант на тот случай, если он не успеет заключить долгосрочный контракт, то такой контракт все-равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам.

"Мы придерживаемся конструктивной и неконфронтационной позиции, и потому в ответ на предложение "Газпрома" напомнили о других вариантах предотвращения негативных последствий от чрезвычайных ситуаций, таких как передача газа на границе Украина-РФ и операции "своп", – добавил директор НАК.

Отдельно в "Нафтогазе" напомнили "Газпрому" о решениях Стокгольмского арбитража, который обязал россиян выплатить $3 млрд.

"Нас устраивают средства, но если "Газпром" хочет выплатить этот долг посредством поставок газа, мы готовы рассмотреть такое предложение", – пишет Витренко.

Кроме того, по его словам, штраф АМКУ за монополию "Газпрома" в Украине, отзыв жалобы "Нафтогаза" в антимонопольный орган ЕС, а также старые и новые споры не должны быть условием для продолжения контракта по транзиту.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Минэнерго Алексей Оржель назвал неприемлемым предложение "Газпрома", в котором россияне также предлагали отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже.

Также в "Нафтогазе" заявили о фейке СМИ РФ по рекомментации Украине со стороны ЕК по прямым закупкам газа, ведь такая рекоммендация давалась как раз "Газпрому".