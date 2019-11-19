Предложение "Газпрома" о транзите газа неприемлемо, – Оржель

Министр надеется, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что присланное 18 ноября предложение российского "Газпрома" в адрес НАК "Нафтогаз України" о контракте на транзит газа с отказом обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"Давайте так откровенно: предложение, которое сейчас получено, является неприемлемым для Украины, с учетом того, что нужно отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год пользования украинской газотранспортной системой. Это откровенно неприемлемо", – сказал Оржель.

Министр надеется, что что стороны еще смогут вернуться к диалогу по вопросу транзита газа.

18 ноября ПАО "Газпром" направило НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

Как ранее сообщал Фокус:

19 сентября в Брюсселе прошли переговоры Украина-РФ-ЕС по транзиту газа. Россия в ходе переговоров предложила Украине возобновить прямые поставки газа.

Россия готова подписать новое соглашение по транзиту газа в Европу через украинскую ГТС в соответствии с европейскими правилами, заявил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.

В то же время, директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что транзит российского газа через украинскую ГТС не будет продолжен после 1 января 2020 года.

22 октября представители Украины, РФ и Еврокомиссии, в рамках подготовки в переговорам по транзиту газа, провели технические консультации в Брюсселе, в ходе которых обсуждался и вопрос анбандлинга "Нафтогаза".