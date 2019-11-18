"Газпром" официально предложил Украине заключить новый договор о транзите газа

Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года

ПАО "Газпром" направило НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. Об этом сообщает Интерфакс.

"Копии официального предложения направлены министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Европейской комиссии Марошу Шефчовичу", – сообщили в "Газпроме".

В предложении указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Среди условий российского монополиста также перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

В "Газпроме" также указали, что ждут официальной позиции Украины относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года. Первоочередным вопросом Россия считает подписание контракта на покупку газа Украиной напрямую у России, который сейчас поступает в страну реверсом из Европы.

Как ранее сообщал Фокус:

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Украина не будет отказываться от выигрыша в Стокгольмском арбитраже в обмен на подписание нового контракта с "Газпромом".