В "Нафтогазе" заявили о фейке СМИ РФ по прямым закупкам газа

В НАК подчеркивают, что ЕС не поддерживает стремление РФ получить контракт с помощью политического давления

"Рекомендация" Украине от Еврокомиссии по прямым закупкам газа из РФ – фейк.

Об этом говорят в НАК "Нафтогаз".

В компании подчеркивают, что ЕК действительно рекомендовала заключить долгосрочный контракт на значительный объем и по европейским правилам. Но такая рекомендация давалась как раз "Газпрому".

"Это соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы. Это правда", – говорят в "Нафтогазе".

В то же время, "попытки российских госСМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает стремление РФ получить контракт с помощью политического давления – неправда".

Таким образом НАК отреагировал на публикацию ТАСС, в которой говорится: "ЕК рекомендовала Украине закупать газ из РФ напрямую в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сократив дорогостоящие реверсные поставки. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в институтах ЕС, близкий к трехсторонним газовым переговорам".

"Упреждая следующие откровения источника ТАСС в Брюсселе: там также не поддерживают стремление "Газпрома" с помощью политического шантажа избежать исполнения законного арбитражного решения в Стокгольме", – добавили в НАК.

18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

Вчера, в эфире ICTV глава Минэнерго Алексей Оржель назвал неприемлемым предложение "Газпрома", в котором россияне также предлагали отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже.

Как ранее сообщал Фокус:

19 сентября в Брюсселе прошли переговоры Украина-РФ-ЕС по транзиту газа. Россия в ходе переговоров предложила Украине возобновить прямые поставки газа.

Россия готова подписать новое соглашение по транзиту газа в Европу через украинскую ГТС в соответствии с европейскими правилами, заявил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.

В то же время, директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что транзит российского газа через украинскую ГТС не будет продолжен после 1 января 2020 года.

22 октября представители Украины, РФ и Еврокомиссии, в рамках подготовки в переговорам по транзиту газа, провели технические консультации в Брюсселе, в ходе которых обсуждался и вопрос анбандлинга "Нафтогаза".