Коболев рассказал, что будет в случае провала переговоров о транзите газа

Трехсторонние переговоры назначены на четверг, 19 декабря

Очередные трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и Еврокомиссией назначены на четверг, 19 декабря. Новую дату в своем Twitter написал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Настало время отправить позитивный сигнал рынкам и потребителям", – написал еврочиновник.

Кстати, на тот же день, 19 декабря, назначена пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Как правило, во время таких мероприятий в прошлые годы глава российского государства сообщал важные новости.

В свою очередь, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что вероятность того, что договор о транзите газа через Украину не будет подписан до конца года остается по прежнему большой, но тогда дискуссия на эту тему может возобновиться в апреле-мае 2020 года, паишет Интерфакс-Украина.

"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", – сказал он.

Коболев также отметил, что долгосрочное прекращение транзита, которое в случае такого развития событий, будет первым в истории страны, станет большим вызовом для экономики.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер Алексей Гончарук заявил, что этой зимой в Украине не будет энергетического кризиса, независимо от результатов переговоров с российским Газпромом.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год. Главное условие - отказ от всех претензий в судах.

"Нафтогаз" в своем ответе заявил, что расчитвает только на заключение долгосрочного контракта.

"Нафтогаз" подал ходатайство в суд Латвии об аресте в этой стране, по решению Стокгольмского арбитража, активов "Газпрома".

На переговорах по газу в Вене 6 декабря "Нафтогаз Украины" сообщил "Газпрому" о готовности рассмотреть возможность погашения задолженности в 3 млрд долларов поставками газа.